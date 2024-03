VIDEO Gest șocant făcut de o mamă: a plecat şi şi-a lăsat bebeluşul singur acasă, iar acestra a murit de foame şi deshidratare / Pedeapsa primită

La întoarcerea din vacanţă, femeia, care locuieşte în Ohio, a sunat la salvare, după ce a constatat că fiica sa nu mai respira.

Copilul a fost declarat mort.

O autopsie a arătat că fata a murit de foame şi de o deshidratare gravă.

Mama copilului a pledat luna trecută vinovată de crimă în circumstanţe agaravante şi de punerea în pericol a vieţii fiicei sale, o ”trădare ultimă”, potrivit judecătorului Brendan Sheehan.

Acuzata a fost condamnată la închisoare pe viaţă, fără posibilitatea eliberării condiţionate.

”Aşa cum nu aţi lăsat-o pe Jailyn să iasă din detenţia sa, aveţi să vă petrecţi restul vieţii într-o celulă, fără libertate”, i-a spus judecătorul.

Diferenţa este că ”închisoarea vă va hrăni”, a adăugat el.

Femeia a spus că suferă de depresie şi tulburări mentale şi că se roagă în fiecare zi să fie iertată.

”Simt atât de multă durere în urma pierderii bebeluşului mreu, Jailyn. Sunt extrem de rănită de tot ceea ce s-a întâmplat. Nu încerc să-mi justificat faptele, dar nimeni nu ştie cât de mult sufăr şi prin ce trec. Dumnezeu şi fiica mea m-au iertat”, a declarat ea.

"Her mother betrayed her." Sgt. Teresa Gomez, Cleveland Police Homicide Unit, gives a victim impact statement at #KristelCandelario's sentencing.



Sgt. Gomez calls the investigation into 16-month-old Jailyn's death "beyond horrific."#CourtTV - Is this justice? pic.twitter.com/fmD4W94bS7