Gheorghe Hagi – A fost fault la golul lor. Ce să mai explice CCA? Noi am primit gol la faza aia

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul, este supărat pe arbitrul meciului cu Hermannstadt, de acasă, scor 1-1, căruia i-a reproşat că la faza golului sibienilor a fost fault în atac.

„Sunt momente şi momente, se pare că nu gestionăm bine finalurile de meci. Dar nu despre meci trebuie să vorbim, ci despre domnul arbitru. M-am dus la el să întreb de ce nu a dat fault, dacă tot e VAR. Că aşa se face. Larie a fost faultat înainte să primim gol. L-am întrebat şi mi-a dat direct roşu. Normal că după aia i-am zis şi eu câte una. Atâta aroganţă... E dreptul meu să mă duc şi să îl întreb, dar el să se comporte de o asemenea manieră, cu atâta aroganţă! E protagonist! I-am dat roşu lui Hagi, l-a văzut toată lumea, l-au văzut şi la Cluj. A fost atât de clar la Larie, e fault! Dacă nu e înseamnă că am eu o problemă şi nu înţeleg eu fotbalul. Ce să mai explice CCA, din faza aia noi am luat gol. Din păcate, arbitrul, astăzi, el ştie ce a gândit, ce a făcut. Atât de arogant! Nu am voie să îl întreb de ce e VAR-ul? Nu am avut dialog, mi-a dat direct roşu. Nu am voie, ei sunt şefii, protagoniştii, ei dictează rezultatele, noi trebuie să stăm drepţi. Avem patru meciuri acasă, egaluri, e clar că ceva nu funcţionează. Probabil aşa e fotbalul, învăţăm în fiecare zi câte ceva. Trebuie să găsim soluţia, să muncim în continuare. Sper ca uşor, uşor să strângem rîndurile. Mai avem o problemă. Cred că cei care vin de pe bancă nu aduc nimic în plus, şi asta nu e bine”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit news.ro.