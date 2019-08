Gheorghe Hagi: 'În România sunt bani, sunt mulţi, dar cheltuiţi unde nu trebuie'

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, joi seară, că în România sunt necesare investiţii în sport, cultură şi sănătate, el menţionând că există bani, dar “cheltuiţi unde nu trebuie”, potrivit news.ro.

“Bogăţia unui om stă în a fi profesional, să te dedici unei meserii, acela este un om bogat. Cine are bani, miliarde sau milioane ce faci cu ei că tot acolo ajungem mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem. Susţineţi, intraţi şi susţineţi sportul, susţineţi acești tineri pentru că sunt viitorul României. Era o obligaţie de a mea să întorc înapoi tot ce mi s-a dat pentru că am fost crescut, educat de România să ajung la nivelul ăla mare şi am simţit să vin acasă să fac o academie mare frumoasă şi o să vedeţi că mă dezvolt şi mai mult. Eu nu dorm. Dacă aş avea mâine putere sau să fiu preşedinte mâine unicul lucru pe care l-aş face trebuie să investeşti în cele trei segmente sociale: sport, cultură, sănătate. Uitaţi-vă dacă s-a făcut ceva în 30 de ani. Le zice Hagi, un sportiv care a fost dedicat care a muncit pentru această ţară, a încercat să o facă bine, îşi doreşte foarte mult, îmi doresc şi ţin la mândria noastră. Ne luptăm cu ei, de ce nu ne mai luptăm? Pentru că nu mai investim. Toată lumea îmi spune că nu sunt bani. Sunt bani, dragilor, sunt mulţi, dar cheltuiţi unde nu trebuie. Îi cheltuiţi unde nu trebuie”, a spus Hagi.

El a subliniat necesitatea investiţiilor în infrastructură: “Vă rog frumos, investiţi, renovaţi spitale, renovaţi şcoli, faceţi infrastructura cum aţi avut-o în 90, în toate capitalele de judeţ în toate reşedinţele de judeţ să arate cum trebuie şi după aceea mai investiţi şi în sport că sportul a devenit religie în lume. Că dacă nu mai este sport nu aş vrea să pomenesc de lucruri urâte dacă nu ar mai fi sportul ...aţi văzut ce se întâmplă pe la cei bogaţi care au de toate aţi văzut Ce se întâmplă? la ei la noi e linişte şi pace. Să ne bucurăm să şi investim să avem iniţiativă să mergem să facem pentru că altfel vecinii ne-au întrecut uşor-uşor toţi ne întrec, inclusiv Bulgaria. Ludogoreţ are buget mai mare ca noi. Spitalul din Constanţa aţi văzut cum arată? E posibil aşa ceva după 30 de ani? Nu au existat 20-50 de milioane să renoveze un spital. Oare ce facem noi aici? S-a renovat vreo şcoală generală, un teatru? Si ce facem? Asta are menirea să construiască următoarea generaţie: şcoala, artiştii şi sportul şi doctorii, că avem nevoie de doctori. Spitale, doctor, şcoală că altfel ce ne facem avem nevoie de ei şi infrastructură. Şi tot stăm, tot stăm ne certăm între noi”.

Formaţia FC Viitorul a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa KAA Gent, în manşa secundă a turului doi preliminar al Ligii Europa, dar nu a acces în faza următoare, deoarece în partida tur pierduse cu 3-6.