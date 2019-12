Gică Popescu a scăpat de furia lui Iohannis: Am plătit cu vârf și îndesat. Tot ceea ce am clădit în zeci de ani va rămâne intact în CV-ul meu

Gică Popescu rămâne, momentan, cu decorația acordată de fostul președinte Traian Băsescu în 2008, după ce actualul președinte Klaus Iohannis a retras miercuri decorațiile a 12 personalități care au suferit condamnări penale.

În 2008, Gică Popescu a fost decorat cu ordinul „Meritul Sportiv”, clasa a III-a, de către fostul președinte Traian Băsescu, pentru „înaltă apreciere a rezultatelor pe care le-a avut în perioada 1990-2000 prin participarea la turneele finale ale Campionatelor Mondiale şi Europene şi pentru întreaga activitate sportivă”. În 2014, „Baciul” a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani în Dosarul Transferurilor.

Gică Popescu spune că și dacă Iohannis îi va retrage decorația, performanțele nu i le va putea lua nimeni.

„Primesc multe intrebari vizavi de subiectul retragerii decoratiilor, asa ca as vrea sa precizez urmatoarele aspecte:

1. Nu voi dezbate o eventuala decizie. Asa cum la momentul condamnarii mele nu am comentat hotararea judecatoreasca si m-am conformat, nici de aceasta data nu voi comenta o decizie a unei autoritati, in speta Presedintele Romaniei. Cred insa ca pentru greseala pe care am facut-o, am platit cu varf si indesat. Din foarte multe puncte de vedere.

2. Pe tot parcursul carierei mele mi-am reprezentat tara cu mare onoare. M-am mandrit cu acest lucru in toate colturile lumii.

3. Consider ca tot ceea ce am cladit in zeci de ani va ramine intact in CV-ul meu. La loc de cinste, 5 turnee finale de Campionat Mondial si European si 115 meciuri pentru echipa Romaniei, al carei capitan am fost de 34 de ori. Trei trofee ale fotbalului european de club: Cupa Cupelor, Cupa UEFA si Supercupa Europei. Aceste performante nu mi le va putea lua nimeni vreodata”, a transmis Gică Popescu.

Citește și: Fierbere mare la Interne: mesaj pe WhatsApp, trimis de Dumitru Coarnă, îndeamnă polițiștii să se pensioneze urgent .