Gigi Becali cere 10 milioane de euro pentru Florinel Coman

Gigi Becali speră să facă o super afacere cu Florinel Coman, iar roș-albaștrii l-au propus pe acesta la AS Roma, conform ediției tipărite a Gazzetta dello Sport. Sursa citată susține că Becali cere 10 milioane de euro pentru fotbalist, potrivit Mediafax.

Atacantul, în vârstă de 21 de ani, a fost transferat de FCSB, în vara lui 2017, de la FC Viitorul, pentru suma de 3 milioane de euro. „Dacă ia campionatul și merge în cupele europene, clubul care vrea să-l cumpere s-ar putea să dea banii și să spună să mai rămână un an la FCSB. Eu îl pregătesc de ceva mare. Dacă nu mor, într-un an, poate un an și jumătate, Gigi Becali o ia pe el câți bani o să vrea el.” , a spus recent Ioan Becali.

Italienii îl urmăresc și pe Dennis Man, însă Gigi Becali cere nu mai puțin de 20 de milioane de euro pe jucătorul venit de la UTA. „Am avut o propunere de la Roma… am avut o propunere că… dacă l-aș da pe Man cu 15 milioane. Eu nu am vrut, că îl dau pe 20 de milioane.” , a spus Becali, la Digi Sport.