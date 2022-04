Gilbert Gottfried, comediant şi star în filmul Alladin, a murit la vârsta de 67 de ani

Comediantul Gilbert Gottfried, star în filmul „Aladdin” şi una dintre cele mai recognoscibile voci de la Hollywood, a murit după o îndelungată luptă cu boala, a anunţat familia. El avea 67 de ani, potrivit Variety, informează News.ro.

Agentul său a declarat pentru The Washington Post că a murit din cauza distrofiei miotonice tip 2.

„Cu inima frântă anunţăm moartea iubitului nostru Gilbert Gottfried după o lungă boală. Pe lângă faptul că este cea mai emblematică voce din comedie, Gilbert a fost un soţ, frate, prieten şi tată minunat pentru cei doi copii ai săi. Deşi astăzi este o zi tristă pentru noi toţi, vă rugăm să continuaţi să râdeţi cât mai tare posibil în onoarea lui Gilbert”, a scris familia lui pe Twitter.

Mulţi oameni de la Hollywood, inclusiv comedianţii Jason Alexander, Dane Cook şi alţii, i-au adus un omagiu lui Gottfried după vestea şocantă a morţii sale. „Gilbert Gottfried era un tip drăguţ, mereu prietenos şi i-a făcut pe mulţi oameni fericiţi”, a spus Cook.

Gottfried era cunoscut pentru umorul său frust, incorectitudinea politică şi vocea stridentă, care au contribuit la crearea unui număr de personaje animate, cum ar fi papagalul Iago din „Aladdin” de la Disney, pasărea robotică Digit din „Cyberchase” de la PBS Kids şi raţa Aflac din reclame pentru compania de asigurări.

S-a născut în Brooklyn, New York, pe 28 februarie 1955 şi a început să facă stand-up la doar 15 ani. Gottfried a avut o scurtă perioadă de 12 episoade în „Saturday Night Live” în timpul sezonului 6 din 1980 şi a lucrat cu colegul său din „SNL” Eddie Murphy în „Beverly Hills Cop II”, unul dintre primele sale roluri importante în film. Howard Stern l-a invitat frecvent pe Gottfried la emisiunea sa de radio în anii ’80, unde i-a imitat pe Andrew „Dice” Clay, Groucho Marx şi Bela Lugosi în rolul lui Dracula.

În anii ’90, Gottfried a obţinut roluri în filme precum „Problem Child”, „Highway to Hell” şi „Looks Who’s Talking Too”, înainte de a obţine cel mai cunoscut rol al său, papagalul Iago în „Aladdin” din 1992.

Şi-a împrumutat vocea pentru rolurile Kraang Subprime în „Teenage Mutant Ninja Turtles”, Mr. Mxyzptlk în „Superman: The Animated Series”, Dr. Bender şi fiul său Wendell în „The Fairly OddParents”, plus „SpongeBob Squarepants”, „The Ren & Stimpy Show”, „Duckman”, „Disney’s House of Mouse” şi nenumărate altele.

Gottfried era căsătorit cu Dara Kravitz şi are doi copii, Lily şi Max.