Grecul Stefanos Tsitsipas a plâns după meciul pierdut cu Wawrinka

Grecul Stefanos Tsitsipas, favorit numărul 6, a declarat, duminică seară, într-o conferinţă de presă, că a plâns după meciul pierdut cu Stan Wawrinka, în optimi la Roland Garros, potrivit news.ro.

"Sunt epuizat. Să lupt aşa şi să pierd în cinci seturi...este groaznic. Am fost atât de aproape de victorie, atât de aproape...Sper că acest lucru îmi va fi de folos pe viitor. Dar acum nu am puterea să vâd când şi cum. Creierul meu este gol, complet gol. De mult timp nu am mai plâns după un meci şi acum s-a întâmplat", a declarat Tsitsipas.

Tenismanul elveţian Stan Wawrinka s-a calificat în sferturi la Roland Garros, după ce a trecut de grecul Stefanos Tsitsipas, într-un meci de cinci ore şi nouă minute.

Wawrinka, favorit 24, s-a impus în faţa lui Tsitsipas, favorit 6, scor 7-6 (8-6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6.

Elveţianul, care a câştigat la Roland Garros în 2015, va juca în sferturi contra conaţionalului său, Roger Federer, locul 3 mondial.