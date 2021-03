Grupul Agroland a încheiat 2020 cu o cifră de afaceri de 187 milioane lei, creştere cu 33%

Grupul Agroland, controlat de antreprenorul Horia Cardoş, a încheiat 2020 cu o cifră de afaceri de 187 milioane lei (38 mil.euro), în creştere cu 33% faţă de 2019, în timp ce profitul net s-a majorat de patru ori, la 10,3 milioane lei (2,1 mil.euro), arată datele publicate de companie la BVB, anunță MEDIAFAX.

În 2019, Agroland raportase un profit net de 2,59 milioane de lei (531.424 de euro).

De asemenea, compania a avut anul trecut un rezultat EBITDA de 14,21 milioane lei (2,90 milioane de euro) în creştere de 2,7 ori faţă de cel al anului 2019.

Marja EBITDA a urcat şi ea în 2020, la 8%, faţă de 4% în anul precedent.

”Anunţăm intenţia de a oferi trei acţiuni gratuite pentru fiecare acţiune deţinută la data de inregistrare care va fi stabilită cu ocazia Adunării Generale a Acţionarilor, care va fi convocată pentru aprobarea bilanţului pentru anul 2020. De asemenea, avem in vedere si derularea unei majorari de capital cu aport in numerar, dimensiunea acesteia urmand a fi propusa in Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor”, a declarat Horia Dan Cardoş, Director General Agroland Business System.

Grupul Agroland este format din Agroland Business System SA, Agroland Agribusiness SRL, Agroland Professional Farm SRL, Agroland Megastore SRL si Magazinul Micului Fermier SRL.

Planurile pentru 2021 includ şi extinderea reţelei de magazine, cu cel puţin opt unităţi Agroland Mega, dintre care cinci au fost deja deschise sau vor fi inaugurate până pe 18 martie.

Acest format înseamnă magazine cu suprafeţe între 400 şi 600 metri pătraţi, care expun 2.500-3.000 de produse pentru grădină, animale de companie sau fermă.

Compania vrea să deschidă 30-35 magazine în următorii trei ani, iar peste 50% din vânzari sa fie realizate din accest segment.

În paralel, va dezvolta vânzările online, care în 2020 au fost de aproape patru ori mai ridicate decât în 2019.

”Pentru 2021, ne propunem o creştere de 50%, iar în acest fel dorim sa ne poziţionăm drept cel mai mare jucător online pe segmentul hobby farming şi să ne situăm în top 5 la fiecare dintre categoriile: pet care, gardening şi protectia plantelor. Nu în ultimul rând, vom folosi magazinul online pentru a ieşi pentru prima dată pe pieţele ţărilor din jur: Ungaria, Bulgaria şi Serbia”, a mai spus Horia Dan Cardoş.

Agroland a derulat în noiembrie 2020 un plasament privat prin care a atras 7,9 milioane lei de la investitori. În cadrul plasamentului privat au fost scoase spre vânzare 1,7 milioane de acţiuni, iar investitorii au plasat ordine de subscriere pentru 8,5 milioane de acţiuni, în valoare cumulată de 38,5 milioane lei, ceea ce a depăşit de aproape cinci ori oferta, potrivit BVB.

Anterior plasamentului Horia Cardoş avea 90% din Agroland, pentru ca ulterior, pe fondul majorării de capital, deţinerea acestuia să fie de 76,5%.​

”În curând, vom veni la BVB cu o altă companie din grupul nostru, Agroland Agribusiness, prin listarea de acţiuni şi o emisiune de obligaţiuni. Această companie are ca activitate comerţul cu inputuri organice şi convenţionale pentru agricultură, respectiv seminţe, îngrăşăminte şi produse pentru protecţia plantelor, precum şi cu tradingul de cereale”, a mai spus Horia Dan Cardoş.