Grupul k-pop SuperM a debutat în fruntea topului Billboard 200 cu primul album, „SuperM: The 1st Mini Album”, care a fost vândut în 168.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 10 octombrie, potrivit datelor Nielsen Music, potrivit news.ro.

Înfiinţarea grupului a fost anunţată pe 7 august. Din componenţă fac parte şapte foşti membri ai SHINee, EXO, NTC 127 şi WayV. Niciunul dintre aceste grupuri nu a ajuns între primele zece clasate în topul american al albumelor.

Pe locul al doilea în Billboard 200 a debutat Summer Walker cu primul album, „Over It”, care a fost vândut în 134.000 de unităţi. Acesta este cel mai bine vândut album al unei artiste R&B din ultimii trei ani, de la „Lemonade” (mai 2016) al lui Beyoncé.

Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” au coborât un loc în top, până pe trei. În a cincea săptămână de la debut, albumul a fost vândut în 108.000 de unităţi.

Rapperul DaBaby şi „Kirk” s-au clasat pe poziţia a patra, în coborâre trei locuri, după ce discul a fost vândut în 75.000 de unităţi în a doua săptămână de la lansare, iar Taylor Swift s-a menţinut cu „Lover” pe poziţia a cincea, cu 51.000 de unităţi vândute în a şaptea săptămână.

„Indigo” al raperului Chris Brown a urcat şapte poziţii, până pe şase, după ce albumul a fost relansat cu noi piese şi a fost vândut în 39.000 de unităţi în a 14-a săptămână de la debut.

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” s-au menţinut pe locul al şaptelea, cu 38.000 de unităţi vândute în a 28-a săptămână de la lansare.

Kevin Gates şi „I’m Him” a coborât patru locuri, până pe opt, după ce albumul a fost vândut în peste 36.000 de unităţi în a doua săptămână de la debut.

Brantley Gilbert a înregistrat a patra prezenţă în top 10, după ce „Fire & Brimstone” a debutat pe poziţia a noua, cu 36.000 de unităţi vândute.

Locul al zecelea a fost ocupat de rapperul Young Thug cu „So Much Fun”, care a coborât două poziţii. Albumul a fost vândut în 35.000 de unităţi în a opta săptămână de la apariţie.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).