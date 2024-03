Grupul PNL o acuză pe Armand de învinuiri mincinoase, după ce aceasta a depus plângere penală consilierilor liberali

Grupul consilierilor locali PNL Sector 1 o acuză pe Clotilde Armand de faptul că transmite instituţiilor publice acuzaţii mincinoase, după ce edilul a depus plângere penală pe numele consilierilor locali PSD - PNL, pe motiv că ar fi sistat continuitatea serviciilor publice.

Într-un drept la replică transmis AGERPRES, liderul consilierilor locali PNL Sector 1, Ramona Porumb, explică motivele pentru care liberalii au susţinut mutarea cheltuielilor din capitolul funcţionare în capitolele care vizează investiţii."Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 4 martie 2024 a fost introdusă propunerea doamnei primar de modificare a bugetului instituţiei aprobat în data de 12 februarie 2024. Propunerea de Hotărâre de Consiliu Local are la bază un document care include categorii de investiţii ale primăriei, conform documentului transmis de funcţionarii Primăriei Sectorului 1 către consilierii locali PNL, la solicitarea acestora, înainte de şedinţă, document pe care îl ataşăm, şi suplimentarea unor sume pentru bunuri şi servicii necesare funcţionării primăriei. Mai mult, din cele opt puncte din documentul care conţine dorinţele doamnei Armand cu privire la modificarea obiectivelor de investiţii, patru vizează solicitări de diminuare a bugetului aprobat deja pentru proiecte precum achiziţia de imobile pentru spaţii verzi sau locuri de joacă şi construcţia ansamblului educaţional din cartierul Greenfield", reiese din comunicatul PNL.Conform aceleiaşi surse, mutarea cheltuielilor din capitolul funcţionare în capitolele care vizează investiţii a fost "o decizie asumată" a consilierilor PNL, deoarece Sectorul 1 cheltuieşte "sume enorme în mod netransparent pe capitolul funcţionare, iar acest lucru a blocat deja ani de zile dezvoltarea coerentă" a sectorului."În timpul şedinţei de Consiliu Local de astăzi, reprezentanţii PNL au solicitat primarului să comunice transparent cum a folosit în două luni de zile cele patru milioane de lei alocate prin buget pentru funcţionarea instituţiei astfel încât să aibă nevoie să sisteze (...) 'o serie de servicii esenţiale pentru derularea activităţii funcţionarilor cum ar fi: serviciile de pază, serviciile de mentenanţă a celor două clădiri, serviciile de mentenanţă la staţiile de încărcare a maşinilor electrice din parcarea primăriei, serviciile de telefonie etc'. Aceştia nu au primit niciun răspuns concret, iar doamna primar nu a participat la şedinţă", precizează liberalii.Potrivit acestora, Consiliul Local nu a intervenit asupra sumelor alocate deja pentru culte, în bugetul propus de către Clotilde Armand, ci a decis către ce obiective de investiţii se vor direcţiona banii. PNL Sector 1 adaugă că în 2023, la capitolul "Servicii religioase", Armand a cheltuit 11,74 milioane de lei pentru susţinerea cultelor, iar în 2024 a solicitat 20 de milioane, din care Consiliul Local a rezervat 10 milioane pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului."În acest moment, Codul Penal prevede la art. 334, alin. (1) o pedeapsă de unul până la trei ani de închisoare pentru învinuirea mincinoasă făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o anume persoană. Ceea ce a făcut doamna primar prin această plângere penală intră, din punctul nostru de vedere, sub incidenţa acestui articol, pentru că anunţă că transmite instituţiilor publice acuzaţii mincinoase", transmite sursa citată.Primarul Clotilde Armand a anunţat, luni, că a depus plângere penală pe numele consilierilor locali PSD - PNL, pe motiv că au sistat continuitatea serviciilor publice, "prin deturnarea a zeci de milioane lei" pentru reconstrucţia şi dezvoltarea Sectorului 1 către "interesele de partid"."În timp ce noi avem ca prioritate Sănătatea şi Educaţia, consilierii PNL - PSD preferă să direcţioneze 10 milioane lei direct către Catedrala Mântuirii Neamului din Sectorul 5 al Capitalei. (...) Coaliţia toxică din Consiliul Local a deturnat alte zeci de milioane lei pentru reconstrucţia şcolilor (ex. Şcoala din Greenfield) şi dezvoltarea Sectorului 1, au tăiat din banii alocaţi pentru modernizarea drumurilor şi de la bazinul olimpic de la Colegiul Tehnic Media către interesele de partid", a scris Armand, pe Facebook.Ea a adăugat că sistarea continuităţii serviciilor publice este interzisă prin lege şi a catalogat demersul consilierilor locali ai PSD - PNL drept abuz în serviciu.Primarul a acuzat PSD şi PNL că "au tăiat" bugetele afectând funcţionarea sediilor administraţiei publice locale din Banu Manta nr. 9 şi Strada Mureş nr. 18-24. "Au tăiat bugetul atât de mult, încât au fost sistate o serie de servicii esenţiale pentru derularea activităţii funcţionarilor, cum ar fi: serviciile de pază, serviciile de mentenanţă a celor două clădiri, serviciile de mentenanţă la staţiile de încărcare a maşinilor electrice din parcarea primăriei, serviciile de telefonie etc", a susţinut Clotilde Armand.