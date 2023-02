Guns N’ Roses va concerta la Bucuresti, pe 16 iulie, pentru prima oară reuniți în formula clasică

Formaţia Guns N’ Roses va concerta la Bucureşti pe 16 iulie, pentru prima oară în formula clasică, consacrată, anunţă Emagic.

Evenimentul, organizat de Emagic, va avea loc la Arena Naţională şi îi va reuni pe scenă pe Axl Rose, Slash şi Duff McKagan, scrie news.ro.

Biletele vor fi disponibile începând de vineri, 24 februarie, ora 10.00, la gunsnroses.emagic.ro, gnr.emagic.ro, bilete.emagic.ro şi pe retelele iaBilet şi Entertix. Fanii trupei vor putea achizitiona bilete în avans în cadrul Nightrain Presale, începând de miercuri, ora 10.00. De asemenea, publicul va putea achizitiona şi pachete VIP, care vor include bilete premium, acces la barul VIP pe tot parcursul concertului şi obiecte de merchandise Guns N’ Roses în ediţie limitată.

Axl Rose, Slash şi Duff McKagan şi-au surprins fanii cand s-au reunit pentru un turneu mondial, concertând pentru prima oară în această formulă de la turneul „Use Your Illusion Tour” (1993). Turneul a cuprins 175 de concerte, pe toate continentele, timp de peste trei ani, devenind cel mai lung turneu al trupei şi a intrat în clasamentul Billboard Live Music Awards în topul celor mai profitabile turnee muzicale din istorie. Etapa europeană a turneului a fost întreruptă în 2020 din pricina pandemiei şi reluata în 2022, în 13 oraşe, începând cu Lisabona (4 iulie 2022) şi încheindu-se cu show-ul de la Milano (10 iulie 2022).

Guns N’ Roses revin cu un turneu mondial amplu în 2023, produs de Live Nation.

Trupa de powerhouse rock demarează turneul pe 5 iunie la Tel Aviv şi va continua cu show-uri în Europa, sub acelaşi line-up clasic, ajungând la Bucureşti duminică, 16 iulie, pe scena Arenei Naţionale.

Componenţa trupei pentru turneul 2023: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer şi Melissa Reese.

Guns N' Roses este una dintre cele mai populare trupe de rock din lume, bucurându-se de un succes uriaş la mai bine de 35 de ani de la înfiinţare. De-a lungul carierei, trupa a lansat şase albume de studio („Appetite for Destruction” - 1987, „G N' R Lies” - 1988, „Use Your Illusion I” - 1991, „Use Your Illusion II” - 1991, „The Spaghetti Incident?” - 1993 şi „Chinese Democracy” - 2008) şi au cucerit fanii din intreaga lume, primind numeroase premii, precum Best New Artist - MTV Music Awards (Welcome to the Jungle) - 1988, Single Pop/Rock Favorite - American Music Awards (Sweet Child O ‘Mine) - 1988, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Artistic - American Music Awards - 1990, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Album - American Music Awards („Appetite for Destruction”) - 1990, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Artist - American Music Awards - 1992 sau Best Selling Hard Rock Artist - World Music Awards - 1993. În 2012, trupa a fost inclusă în galeria Rock and Roll Hall of Fame.

Membrii Guns N’Roses şi-au extins influenţa cand l-au sponsorizat pe Erik Jones, şoferul Legacy Motor Club şi maşina nr. 43 în cursa Daytona 500. Legacy Motor Club este co-deţinută de legendele NASCAR Richard Petty şi Jimmie Johnson, ambii fiind mari fani ai trupei.

Videoclipul melodiei „November Rain” a depăşit recent 2 miliarde de vizualizări, devenind „unul dintre cele mai vizionate videoclipuri rock ale tuturor timpurilor”.