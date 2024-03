Guvernul de la Chișinău și Ucraina reacționează după explozia din Transnistria: 'Tentativă de a provoca frică și panică în regiune'

Incidentul în cauză este o tentativă de a provoca frică și panică în regiune, iar tehnica militară din imagini nu funcționează de câțiva ani, anunță Biroul politici de reintegrare al Guvernului Rep. Moldova. Autoritățile de la Chișinău, aflate în contact cu partea ucraineană, nu confirmă vreun atac.

„Biroul politici de reintegrare a luat legătura cu celelalte autorități publice ale Republicii Moldova, iar în urma examinării imaginilor video și din schimbul de informații, comunicăm că incidentul în cauză este o tentativă de a provoca frică și panică în regiune. Tehnica militară din imagini nu funcționează de câțiva ani. Autoritățile de la Chișinău, aflate în contact cu partea ucraineană, nu confirmă vreun atac asupra regiunii transnistrene”, potrivit unui comunicat de presă.

Un reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ucrainei, Yusov, a declarat că atacul cu dronă asupra unei instalații militare din Transnistria a fost o „provocare rusă”.

Lovitura

O dronă kamikaze a lovit duminică o unitate militară de la Tiraspol. „Astăzi, un incendiu a avut loc pe teritoriul uneia dintre unitățile militare din Tiraspol, care a apărut ca urmare a unei explozii. S-a stabilit ulterior că explozia a avut loc ca urmare a unui atac cu o dronă Kamikaze. A fost deschis un dosar penal”, relata presa din regiunea transnistreană.

A drone struck a helicopter at a military base near Tiraspol. Initial reports indicate that the drone came from Odessa.



Footage of an attack and fire at a military facility in Transnistria. One helicopter was destroyed.