VIDEO – O dronă-kamikaze a atacat o unitate militară din Transnistria

Din primele date se pare că e vorba de o unitate militară din Tiraspol. După presupusa lovitură a dronei un incedniu a izbucnit și ar fi fost auzită o explozie.

Nu există victime.

Pretinsele autorități au deschis un dosar penal în acest caz.

????????????????????‼️ BREAKING: Ukraine attacks Transnistria!



A drone struck a helicopter at a military base near Tiraspol. Initial reports indicate that the drone came from Odessa.



-> As expected, they do everything to divert attention from the main battlefield theater. pic.twitter.com/lVhjLvH7N1