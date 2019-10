HAOS în Irak. Armata a tras cu arme grele în manifestanții care cer demisia Guvernului și impotriva corupției endemice (VIDEO)

Comandamentul militar irakian a recunoscut luni că a făcut 'uz excesiv de forţă' în ciocnirile cu protestatarii în bastionul şiit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morţi în cursul nopţii de duminică spre luni, potrivit unor surse de poliţie şi medicale citate de AFP, sau cel puţin 15, conform unor surse preluate de Reuters și citată de agerpres.

'A existat o recurgere la forţă excesivă care a depăşit regulile de angajament şi am început să le cerem socoteală ofiţerilor care au comis aceste erori', se arată în comunicatul comandamentului militar, după o noapte de haos în acest cartier din estul Bagdadului.



În noaptea de duminică spre luni, martorii au relatat despre confruntări violente la Sadr City. În imagini postate online, se aud rafale neîntrerupte, unele de arme grele, în timp ce manifestanţi care incendiază cauciucuri se pun la adăpost.



Până acum, autorităţile, criticate de apărători ai drepturilor omului, afirmau că se conformează 'standardelor internaţionale'.

Sadr City earlier tonight, government forces shot and killed a young protester from the city, his entire tribe, friends, neighbors etc came out to mourn him, armed to the fullest. The PM has dug himsf in a deep hole pic.twitter.com/lomOjWNhHZ