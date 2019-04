Haos la Paris - Vestele galbene s-au dezlănțuit: incendii și fum pe străzi. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene / FOTO & VIDEO

Protestatarii "vestele galbene" au provocat mici incendii pe străzile din Paris, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene în timpul celui de-al 23-lea weekend de manifestaţii din capitala franceză, relatează Associated Press, conform Mediafax.

Potrivit poliției din Paris, autoritățile au reținut 126 de persoane sâmbătă după-amiază și au controlat prin sondaj peste 11.000 de persoane care încercau să intre în capitală pentru a lua parte la protestele de sâmbătă.

Poliția a folosit gaze lacrimogene pe fondul tensiunilor de la un marş la care au participat câteva mii de persoane care se deplasau de la Ministerul Finanțelor, către Place de la Republique, în estul Parisului.

Protestatarii au provocat o serie de mici incendii, dar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor.

Marșul este unul dintre multele acțiuni de protest care vor avea loc sâmbătă la Paris și în alte orașe franceze.

Protestatarii sunt supărați de taxele ridicate și de nedreptatea economică, dar sunt în general pașnici. Unii dintre aceştia sunt, de asemenea, frustrați că efortul de a salva catedrala Notre Dame, afectată de incendiu, eclipsează revendicările mișcării vestelor galbene.

Because Paris and I haven’t seen enough fire this week.... #yellowvests pic.twitter.com/VkOfLuuFyr — Saskya Vandoorne (@SaskyaCNN) April 20, 2019