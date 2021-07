HBO a oprit filmările la 'House of the Dragon' din cauza apariţiei unor cazuri de Covid-19

HBO a oprit filmările la serialul "House of the Dragon" derivat din "Game of Thrones" din cauza apariţiei unor cazuri de Covid-19 pe platouri, anunţă Variety.

Ca urmare a testării impuse pentru toţi angajaţii, un membru al producţiei a avut rezultat pozitiv pentru Covid-19. În conformitate cu liniile directoare ale industriei, acesta este în izolare şi contacţii apropiaţi vor fi plasaţi în carantină. Producţia va fi reluată miercuri după o pauză de două zile, potrivit news.ro.

Aceasta este a treia filmare afectată de Covid din Marea Britanie în ultimele zile.

"Bridgerton" de la Netflix a întrerupt filmarea după apariţia unui caz pozitiv, a reluat producţia şi oprit-o din nou după un alt caz.

Filmările la "Matilda" au fost oprite din acelaşi motiv. Studiourile Riverside din Londra au anulat lucrul la piesa lui Terence Rattigan "The Browning Version", cu Kenneth Branagh, din cauză că actorii au lipsit de la repetiţii forţaţi de apariţia unor cazuri de Covid.

Duminică, Marea Britanie a înregistrat 48.161 de cazuri noi de coronavirus şi 316.691 în ultimele şapte zile, o creştere de 43%, conform cifrelor publicate de guvern.

Intriga din "House of the Dragon" are loc cu câteva sute de ani înainte de cea din seria originală "Game of Thrones". Ea spune povestea casei Targaryen, condusă de regele Viserys, jucat de Paddy Considine. Serialul va fi dezvoltat de Miguel Sapochnik şi Ryan Condal.