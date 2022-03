HBO anunță că mult aşteptatul serial 'House of the Dragon' va avea premiera pe 21 august

Reprezentanţii postului de televiziune HBO au anunţat miercuri că mult aşteptatul serial "House of the Dragon", un prequel al celebrei producţii TV "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor"), va avea premiera pe 21 august, informează Reuters.

Acţiunea din "House of the Dragon" se petrece cu 200 de ani înaintea evenimentelor prezentate în "Game of Thrones", un serial fantasy cu accente medievale, care a devenit un fenomen mondial odată cu difuzarea celor opt sezoane ale sale.

Cele 10 episoade din "House of the Dragon" vor avea la bază romanul "Fire & Blood" publicat de scriitorul George R. R. Martin în noiembrie 2018 şi care prezintă povestea familiei domnitoare Targaryen din regatul fictiv Westeros, au precizat reprezentanţii postului HBO, potrivit Agerpres.ro.

HBO a anunţat lansarea proiectului TV "House of the Dragon" la un eveniment organizat în 2019 cu scopul de a stimula entuziasmul fanilor faţă de serviciul său de streaming, HBO Max. Acest serial va fi disponibil atât pe postul HBO, cât şi pe platforma HBO Max.

În noua producţie, Paddy Considine va interpreta personajul Viserys Targaryen, un bărbat amabil şi cu suflet bun ales de nobilii din Westeros pentru a-i urma pe tron fostului rege, Jaehaerys Targaryen. Actorul Matt Smith îl va juca pe prinţul Daemon Targaryen, fratele mai tânăr al noului rege Viserys şi moştenitorul tronului.

Din distribuţia acestui serial fac parte şi alţi actori cunoscuţi, precum Olivia Cooke, Rhys Ifans, Emma d'Arcy şi Steve Toussaint.