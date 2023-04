HBO Max a lansat trailerul şi posterul serialului Spy/ Master care va avea premiera pe 19 mai

Serialul „Spy/ Master”, o poveste captivantă de spionaj, va avea premiera pe 19 mai pe HBO Max, potrivit news.ro.

Povestea creată de Adina Sădeanu şi Kirsten Peters este plasată la apogeul Războiului Rece şi acoperă o săptămână din viaţa personajului fictiv Victor Godeanu, interpretat de Alec Secăreanu (God’s Own Country, Ammonite, Happy Valley), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceauşescu şi cel mai important consilier al acestuia. Totuşi, Godeanu are un secret. Este agent dublu şi trebuie să scape din România şi de Ceauşescu înainte ca acoperirea lui să fie compromisă. Având o singură şansă pentru a rămâne în viaţă, Victor Godeanu se foloseşte de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în Statele Unite. Ajutat de o agentă Stasi sub acoperire şi, totodată, fostă iubită (Svenja Jung, Deutschland ’89), dar şi de un agent CIA (Parker Sawyers, Southside with You), Godeanu trebuie să evite agenţii KGB şi spionii propriei ţări (Ana Ularu şi Laurenţiu Bănescu), conştient că dezertarea îi pune familia lăsată în urmă în pericol de moarte.

Scenariul serialului de şase episoade a fost ales câştigător în urma concursului naţional organizat în România de HBO, „Write a Screenplay For…”. Serialul este produs de Proton Cinema şi Mobra Films pentru HBO Max.

Primele două episoade ale serialului au fost prezentate în premieră la Festivalul de Film de la Berlin în cadrul Berlinale Series, în februarie. Ambele episoade vor fi disponibile la nivel global pe platforma HBO Max din 19 mai, urmând ca restul de patru episoade să fie difuzate săptămânal, pe rând, iar spre finalul verii să fie difuzate şi pe Warner TV Serie în Germania.

„Spy/Master” este creat şi scris de Adina Sădeanu şi Kirsten Peters, regizat de Christopher Smith („Temple”, „Alex Rider”), iar imaginea este semnată de Ben Wheeler BSC („The Tourist”, „The Baby”) şi Ádám Fillenz HCA („Hier”, „Battle: Freestyle”). Antony Root şi Johnathan Young sunt producători executivi HBO Max, iar Ioanina Pavel producător creativ. Anke Greifeneder este producător executiv pentru Warner TV Serie. Viktória Petrányi şi Judit Sós sunt producătoarele Proton Cinema, iar Tudor Reu este producătorul din partea Mobra Films.