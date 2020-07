Hello Holidays oferă vouchere petru testarea COVID-19

Hello Holidays a încheiat parteneriate cu mai multe clinici pentru a programa cu prioritate turiştii agenţiei în vederea efectuării testului pentru COVID-19, solicitat de miercuri la intrarea în Grecia pe la frontiera terestră Promachonas, notează Agerpres.

"În sprijinul turiştilor care au achiziţionat sau vor achiziţiona vacanţe cu intrare în Grecia prin frontiera terestră Promachonas, în perioada 15-29 iulie 2020, agenţia organizatoare Hello Holidays a încheiat parteneriate cu mai multe clinici care îi programează cu prioritate, astfel încât să ajungă la cazare la data stabilită", se menţionează într-un comunicat al agenţiei.Aceasta le oferă turiştilor un voucher de testare RT - PCR SARS - COV2, pe care îl prezintă la unul dintre centrele de recoltare analize medicale înscrise pe acesta, din Bucureşti şi şase oraşe din ţară. Voucherul le permite testarea la un preţ preferenţial, costul acestuia fiind de 290 de lei, redus de la 350 de lei. Rezultatul se obţine în 24 de ore pentru Bucureşti şi în 48 de ore pentru alte oraşe, în limba engleză.Prin voucherul pe care îl primesc pentru testare de la Hello Holidays şi de la agenţiile partenere, turiştii beneficiază şi de o reducere de 25 de euro la achiziţionarea unor noi programe ale agenţiei, în perioada 1 august - 15 martie 2021, mai puţin excursiile de o zi, "O zi cât vacanţă", cu derulare în sezoanele 2020 - 2021 (până la 30 septembrie 2021). Reducerea de 25 euro se acordă nominal, iar voucherele nu sunt transmisibile.Hello Holidays a reluat cursele charter cu autocarul, din 17 iunie, şi organizează săptămânal plecări spre mai multe staţiuni din nordul Greciei. O săptămână de vacanţă costă începând de la 164 de euro/persoană în Halkidiki, de la 120 de euro/persoană în Thassos, de la 129 de euro/persoană Riviera Olimpului, de la 278 de euro/persoană în Tolo, transportul cu autocarul fiind inclus.Agenţia Hello Holidays, înfiinţată în urmă cu 13 ani, este organizator de circuite în România şi alte 36 de ţări din Europa şi Asia. Oferă turiştilor experienţe unice de călătorie cu durata de o zi până la 19 zile, organizate fie cu autocarele Hello Holidays Transport, fie cu avionul. În ultimii ani a adăugat în ofertă vacanţe pe zboruri charter în Zakynthos, Corfu, Antalya, Marmaris. Compania are 27 angajaţi şi a încheiat anul 2019 cu un volum de vânzări de aproximativ 5,5 milioane de euro.În urmă cu două zile, şi turoperatorul IRI Travel a anunţat că oferă un voucher de reducere în valoare de 75 de euro de adult la achiziţionarea unui sejur de minim 5 nopţi în insula Thassos din Grecia, începând cu data 15 iulie 2020. Voucherul va putea fi folosit pentru o vacanţă viitoare în orice destinaţie operată de IRI Travel şi va compensa costul plătit de turişti pentru testul COVID-19 necesar la trecerea frontierei dintre Bulgaria şi Grecia."Preţul testului porneşte de la 280 de lei şi poate ajunge până la 350 de lei. Noi ne-am gândit să oferim acest voucher de 75 de euro pentru a include şi preţul traducerii actului medical, astfel încât turiştii să suporte mai uşor acest cost şi grijile care vin cu el", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.Autorităţile elene au instituit obligativitatea prezentării testului COVID-19 negativ pentru accesul în Grecia, de la miezul nopţii de marţi spre miercuri, conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).