Complicata bătălie de pe frontul din Herson și posibila retragere rusă (Analiza unui general australian): Multe lucruri pot merge prost pentru ei

General australian în retragere Mick Ryan face pe Twitter o analiză a scenariului în care armata rusă s-ar retrage din pozițiile defensive de pe malul vestic al Niprului, enumerând considerentele pentru care este o manevră dificil de executat cu succes.

Ryan începe prin a defini considerentele pentru retragere luate în calcul, de pildă, de comandanții din armata americană sau australiană.

În doctrina armatei americane retragerea este o „operațiune retrogradă" ce permite desprinderea de inamic și redesfășurarea într-o nouă misiune sau într-o nouă locație, reducând în același timp la minimum pierderile.

În cea australiană, „este o sarcină folosită în mod regulat în timpul apărării mobile sau de întârziere a îndeplinirii obiectivului general de reluare a acțiunii ofensive... ar trebui tratată ca o tactică de rutină, mai degrabă decât ca un semn prevestitor de dezastru.`

În ceea ce privește armata rusă, motivele pentru retragerea peste Nipru ar putea include dificultățile de reaprovizionare, nevoia de a folosi trupe pentru misiuni mai importante și probabilitatea ca menținerea pozițiilor actuale să ducă la pierderea lor.

În primul rând, disimularea este vitală. Realitatea este însă că e dificil să ascunzi inamicului o intenție de retragere. La un moment dat, devine evident ce se va întâmpla.

Cu toate acestea, o anumită disimulare ar putea fi realizată prin patrule intensificate, tiruri de sprijin sporite, momeli, simularea activităților normale și disciplină în domeniul comunicațiilor. Pentru rușii de pe malul vestic al Niprului, acest lucru va fi dificil, dar nu imposibil.

Un al doilea considerent se referă la cum să secvențiezi retragerea: când și cum să fie evacuate stocurile logistice, cartierul general, elementele de recunoaștere și forțele de luptă terestre. Aceasta va depinde de locul în care se face și de forța cu care inamicul presează trupele care urmează să se retragă.

Pentru ruși, obținerea acestei secvențe corecte va fi vitală. Ei vor trebui să găsească un echilibru între păstrarea forței lor și folosirea acesteia pentru a ține în loc forțele ucrainene care avansează. Ei au nevoie de suficiente forțe pentru a preveni o debandadă, dar nu atât de multe încât să piardă o mare parte din forțe.

O a treia problemă pentru Rusia va fi perturbarea capacității ucrainenilor de a interveni în procesul de retragere. Ar trebui să ne așteptăm să vedem o amplificare a apărării aeriene, a bruiajului și a artileriei folosite de rușii care se retrag, precum și un sprijin aerian mai mare. De asemenea, este posibil ca aceștia să folosească civili ca scuturi umane.

Un al patrulea considerent va fi comanda și controlul. Nu este vorba doar despre cine este la conducere. Este vorba despre a avea controlul asupra unei retrageri ordonate în secvența planificată.

Poliția militară este vitală pentru controlul spațiului rutier, pentru disciplina rutieră și pentru a se asigura că unitățile nu „părăsesc" pozițiile defensive înainte de termen.

Obținerea controlului înseamnă, de asemenea, o bună disciplină de luptă. Liderii tactici de la toate nivelurile trebuie să își mențină pozițiile până la ora de retragere care le-a fost atribuită. Acest lucru poate fi foarte dificil atunci când există o puternică înclinație de a se deplasa în spate mai devreme decât prevede planul. Iar această disciplină de luptă este cu atât mai probabil să se destrame cu cât dimensiunea forței de apărare disponibile este redusă.

Conducerea și disciplina pe câmpul de luptă ale Rusiei în acest război nu au fost unele foarte bune. Ne-am putea aștepta ca ultimele etape ale retragerii lor să fie haotice.

În general, o forță care se retrage va dori să realizeze ceea ce se numește o „desprindere curată". Aceasta este o dezangajare a inamicului într-un mod care evită capacitatea acestuia de a urmări forța care se retrage.

Râul Nipru va fi un element cheie al abordării de „separare curată" a Rusiei. Încă o dată, obținerea unei secvențe corecte de repliere a trupelor este esențială pentru a obține o retragere curată. Va fi nevoie de multă artilerie (probabil de pe malul estic al Niprului), bruiaj și sprijin aerian. Și o mulțime de feriboturi pentru a transporta trupe și echipamente peste Nipru.

O componentă esențială pentru a realiza o ruptură curată este o ariergardă eficientă. O forță de ariergardă poate ajuta la asigurarea unei desprinderi sigure pentru forța care se retrage și poate împiedica urmărirea de către inamic.

Mă aștept ca, în cazul rușilor, ariergarda să fie formată din forțe de blindate și de infanterie motorizată. Aceste forțe se pot deplasa și lupta rapid și au mai multe șanse de a realiza o retragere curată și de a supraviețui încât să traverseze Niprul și să lupte și altădată. Cu toate acestea, am putea vedea, rușii „aruncând" trupele nou mobilizate în scopul de a sta pe loc, lupta, întârzia și muri pentru a câștiga timp pentru retragere.

În cele din urmă, o retragere de succes necesită o planificare și o coordonare excelentă. Dar acestea presupun un bun comandament. Modul în care va fi organizată și executată retragerea trebuie să fie gândit de comandantul superior.

Acest comandant superior trebuie să aibă o excelentă perspicacitate tactică, o bună înțelegere a terenului și o bună apreciere a capacităților forței care se retrage. El trebuie să fie conștient că o abordare greșită poate duce la pierderea întregii forțe aflate în retragere.

Cum ar putea evolua situația pe frontul din Herson

„Având în vedere informațiile potrivit cărora rușii încep să se retragă, este posibil să vedem cum vor evolua aceste considerente în următoarele zile și săptămâni.

Sunt multe lucruri care pot merge rău pentru ei. Iar pe urmele lor se va afla o forță terestră ucraineană hotărâtă și agresivă. Ucrainenii vor fi dornici să distrugă sau să captureze cât mai mult posibil din forța rusă de pe malul vestic al Niprului.

Nu numai că acești ruși nu vor mai putea relua operațiunile ofensive în viitor, dar ar fi și un succes semnificativ în privința influenței strategice. Și, în cele din urmă, capturarea malului vestic ar împiedica orice avans rusesc pe termen scurt asupra Odesei. De asemenea, va oferi un punct de lansare pentru viitoarele ofensive ucrainene pentru a lua înapoi restul sudului țării, inclusiv Crimeea”, scrie Mick Ryan pe Twitter.

