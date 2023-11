Hidroelectrica, profit net istoric în primele nouă luni din 2023

Hidroelectrica a anunţat un profit net de 5,2 mld. lei în primele nouă luni din 2023, în creştere cu 42% faţă de rezultatul net de 3,65 mld. lei din ianuarie-septembrie 2022, la venituri de 9,6 mld. lei, plus 32%, arată datele din raportul financiar trimestrial publicat la BVB, informează Mediafax.

„Grupul Hidroelectrica înregistrează rezultate operaţionale şi financiare în creştere pentru primele 9 luni ale anului 2023, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, cu îmbunătăţirea marjei operaţionale şi a marjei nete a Grupului cu 5%, respectiv 8%, datorate în principal hidraulicităţii ridicate, peste medie şi executării strategiei de creştere a portofoliului de furnizare”, transmite compania în raport, citată de Ziarul Financiar.

Energia produsă şi vândută (netă) a crescut cu 38% (14.101 GWh) în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023, de la 10.253 GWh în perioada similară anterioară, înregistrându-se o producţie netă aferentă trimestrului III din anul 2023 cu 22% mai mare decât producţia netă aferentă trimestrului III din anul 2022. Această creştere a fost datorată în principal secetei ce a caracterizat trimestrul III al anului 2022.

„Cu privire la previziunea legată de producția totală de energie electrică a Hidroelectrica aferentă anului în curs, raportat la condițiile hidrologice existente și estimările curente până la finele anului, facem precizarea că aceasta a fost actualizată de la 16,3 TWh la 17,3 TWh”, scrie compania.

Cu tot cu energia achiziţionată (1.316 GWh, plus 130%), Hidroelectrica a vândut în total energie electrică de 15.416 GWh, cu 42% mai mult faţă de primele nouă luni din 2022. EBITDA a crescut cu 35% de la an la an, la 6,58 mld. lei, marja EBITDA a urcat cu 2%, la 69%, marja operaţională a crescut cu 5%, la 63%, iar marja netă s-a apreciat cu 8%, la 54%.

La S1/2023, primele rezultate anunţate de Hidroelectrica la Bursă, compania de stat a raportat un profit net de aproape 4 mld. lei, în urcare cu 46% comparativ cu S1/2022, la venituri de aproape 7 mld. lei, plus 42%. EBITDA era de 5 mld. lei, în urcare cu 38% de la un an la altul, în timp ce marja EBITDA era de 71%, iar marja netă de 57%, faţă de 55% la S1/2022.

Hidroelectrica are o capitalizare de 53,6 mld. lei, în contextul în care acţiunile H2O se tranzacţionează în creştere cu 15% faţă de preţul din oferta de listare (104 lei), respectiv în urcare cu 18% faţă de preţul cu discount (100,88 lei), conform calculelor realizate de ZF pe baza preţului curent de tranzacţionare. Compania este controlată în proporţie de 80% de statul român, prin Ministerul Energiei.