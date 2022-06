Demonstrație de forță a ucrainenilor cu sistemele HIMARS. Un post de comandă rus a fost spulberat (Video)

Trupele ucrainene au reușit să distrugă două posturi de comandă rusești cu ajutorul lansatoarelor HIMARS. Brigada 72- mecanizată a Ucrainei a publicat imagini care arată un post de comandă distrus. InformNapalm a spus că este vorba de postul de comandă al Armatei a 20-a ruse, care a fost distrus cu sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS fabricate în SUA.

De asemenea, armata ucraineană ar fi distrus mai multe lansatoare de rachete multiple Uragan, potrivit Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au postat încă de vineri imagini cu sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) din Statele Unite în acțiune, dar fără să arate și ce pagube au reușit să facă forțelor rusești.

HIMARS este un sistem de rachete cu lansare multiplă dezvoltat pentru armata americană în anii 1970. Acesta transportă o capsulă preîncărcată cu șase rachete ghidate de 227 mm sau o capsulă încărcată cu o rachetă tactică.

Atât Rusia, cât și Ucraina operează deja sisteme MLRS, dar versiunea HIMARS cu șase rachete trimisă pentru a ajuta Kievul este mai avansată, cu o rază de acțiune și o precizie superioare.

Reportedly the first footage of the aftermath of a Ukrainian HIMARS MLRS strike in the Izyum area. The Russian Starshe Eddy channel said one of their salvos killed two and wounded several. https://t.co/9Zs3UNJ8w1https://t.co/c6bpGkvYcf pic.twitter.com/zy9bDpmIR9