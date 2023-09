Internata in data de 23 august 2023, cu diagnostic de accident vascular, hemipareza pe partea dreapta, d-na ILEANA CEPOI isi putea misca partial piciorul, in schimb mana ii era afectata. A venit pentru recuperarea mainii drepte, in special. La externare isi poate misca singura mana dreapta, poate manca. A devenit independenta.

“Am avut un AVC, dupa o mare suparare. Mana dreapta mi-a paralizat. Putin si piciorul. Dupa recuperare sunt in regula. Mana este functionala. O pot misca, ma pot folosi de ea. Voi continua recuperarea acasa, la Targu Jiu. Plec cu o impresie placuata. Va multumesc!”

”Am suferit un accident vascular cerebral, în timpul grevei. Eu sunt profesor, în Brăila. În primăvară, când era greva profesorilor, am fost la școală, să văd dacă se reiau cursurile, și când am ajuns în stația de tramvai, am simțit un fior pe partea dreaptă. Am ajuns la Urgențe și au constatat că am făcut AVC. Am stat internat în Brăila, până când m-au stabilizat și apoi am venit la Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon, Ilfov, pentru recuperare medicală. La internare, nu puteam să folosesc nici mâna, nici piciorul afectate. În două luni de recuperare, mâna este aproape total recuperată, iar la picior mai am puțin de lucrat, dar pot să merg singur”, povestește prof. Georgel Drăgan, pacient al Spitalului de Recuperare Medicală Sfântul Sava, din Pantelimon, Ilfov.

Managerul spitalului privat de recuperare medicală, Alina Ion, spune că îi place să vorbească despre succesele Spitalului Sfantul Sava în recuperarea pacienților pe care mulți îi consideră irecuperabili.

”Noi reușim să-i repunem pe picioare, în sensul propriu. Reușim să le aducem pe chip zâmbetul, atât pacienților, cât și familiilor lor, pentru că ce bucurie mai mare poți avea după ce îți vezi părintele sau soțul țintuiți la pat după un accident vascular cerebral (AVC), să nu mai poată mișca mâna, să nu mai poată vorbi și după o internare la noi, la Spitalul Sfantul Sava - Pantelimon Ilfov, să plece pe propriile-i picioare, susținuți de un cadru, dar să poată merge singuri prin casă, să nu mai fie complet dependenți de ajutorul cuiva?!

Avem, în spitalul nostru, echipamente inovative și performante, care se găsesc în număr foarte mic în țara noastră, sunt completate perfect de echipa de terapeuți profesioniști”, spune Alina Ion.

Spre exemplu, sistemul BIONESS, un echipament inovativ, ajută pacienții să își recupereze funcțiile mâinilor prin stimulare electrică la nivel cerebral. Este destinat persoanelor cu deficit muscular provocat de leziunile de neuron motor central, ca în cazul AVC.

Aparatul declanșează contracția musculară în urma stimulării cu ajutorul curentului electric. Stimularea este ușor tolerată și se poate integra cu succes în programul de kinetoterapie și terapie ocupațională.

Echipa medicală a Spitalului Sfântul Sava a sesizat o recuperare mult mai rapidă a membrelor superioare în cazul accidentelor cerebrale vasculare.

Sistemul Bioness îmbunătățește abilitățile de a efectua sarcinile zilnice, reduce spasticitatea musculară, îmbunătățește mișcările volitive ale mâinilor și încheieturilor, reeducă musculatura, face exerciții repetitive ce dau rezultate pozitive importante chiar și în cele mai dificile cazuri.

Recuperarea medicală după AVC este deosebit de importantă, tratamentul fiind obligatoriu să înceapă cât mai curând posibil, pentru ca pacientul să-și poată recăpăta cât mai mult funcționalitățile pierdute în timpul accidentului vascular. Spitalul Sfântul Sava poate începe recuperarea medicală chiar din salonul de terapie intensivă, având echipamente de ultimă generație, după modelul spitalelor din afara țării, care sunt folosite pasiv, chiar înainte ca pacientul să se poată deplasa la sala de fizioterapie.

Spitalul Sfântul Sava este construit de la zero, în urmă cu 4 ani, doar cu fonduri private și nu beneficiază de niciun fel de subvenție de la stat.

Înregistrează cele mai bune rezultate în recuperarea medicală, datorită eforturilor unei echipe numeroase de terapeuți specializați în recuperare medicală de orice natură.

Tratamentele se fac doar în regim de internare. Spitalul are 118 paturi autorizate, din care 18 în regim de terapie intensivă, deservite de 180 de angajați – 11 medici specialiști, 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, 47 de asistenți și 45 de infirmiere.

