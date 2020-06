Ilie Dumitrescu, după îndepărtarea lui Helmut Duckadam din cadrul clubului FCSB: 'E o greşeală de strategie din partea clubului, clar, sută la sută'

Fostul jucător stelist Ilie Dumitrescu a declarat că îndepărtarea lui Helmut Duckadam din cadrul clubului FCSB reprezintă o gravă greşeală de strategie.

"E o greşeală de strategie din partea clubului, clar, sută la sută. Pentru că au fost momente în care, în cupele europene, la tot ce înseamnă dineuri sau prânzuri oficiale contează foarte mult să ai o persoană. Plus ceea cea a realizat Duckadam în activitatea lui ca jucător. Este o figură extrem de importantă. Este o greşeală de strategie, de asta s-a ajuns să nu mai fie iubită această echipă de foarte mulţi fani, pentru că au fost în timp au fost greşeli în zona aceasta, cu tot ceea ce înseamnă legende, cu tot ceea ce înseamnă jucători importanţi. S-a ajuns ca un număr mare de suporteri să nu mai fie lângă echipă. Ceea ce nu se întâmplă la Dinamo. Chiar dacă clubul este la domnul Badea, ce se întâmplă acum este... Fanii au rămas lângă echipă, pentru că nu s-au întâmplat evenimente de genul ăsta. Fiecare are strategia lui, este clubul lui, a spus-o, financiar nu stă bine, nu cred că salva clubul că s-a redus chestia asta. Dar aşa se gândeşte. E o strategie greşită. Dacă nu era o legendă, de unde-l ştia pe Duckadam? Ca strategie a greşit (n.r. - Gigi Becali). În timp, tot ceea ce înseamnă relaţia cu jucători reprezentativi, jucători care au făcut istorie în clubul ăsta, a dus ca un număr mare de suporteri să plece de lângă echipă. Dacă alte personaje sunt mai importante în club, în economia clubului, pentru că vin în fiecare zi acolo, la stadion, să rămână cu cei de acolo. Dar, repet, acolo se plăteşte nota de plată. Un grup imens care era alături de echipă nu mai este la echipă", a declarat Dumitrescu, la Digi Sport.

Fostul portar Helmut Duckadam a renunţat, duminică, la funcţia de preşedinte de imagine al FCSB.

"A fost frumos! După multe ezitări, am hotărât azi, 14.06.2020, că este momentul să-mi înaintez demisia din cadrul SC Fotbal Club FCSB. Consider că este mai onorabil să-ţi înaintezi demisia, când simţi că nu mai eşti dorit, decât să aştepţi momentul când vei fi dat afară. Au fost momente dificile, dar şi foarte multe momente frumoase! A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viaţă mea! Îi mulţumesc domnului Becali, în numele familiei mele, pentru tot ce a făcut pentru noi şi îl asigur că voi rămâne acelaşi om serios şi loial. Doresc mult succes echipei, şi-mi doresc, că în acest an să câştige un trofeu!", a scris Duckadam, 61 de ani, pe Facebook.

"Eroul de la Sevilla" era singurul component al echipei Steaua care a câştigat în 1987 Cupa Campionilor Europeni care rămăsese în cadrul clubului condus de Gigi Becali.

Patronul FCSB a declarat că nu el l-a împins la demisie pe Helmut Duckadam şi dacă i s-a redus cu cea mai mare proporţie salariul fostului portar s-a făcut din cauza faptului că era persoana cel mai puţin importantă din club.

"Pe mine nu mă interesa niciodată Helmut Duckadam, mă interesa omul Helmut Duckadam. Nu ca legendă l-am avut la Steaua. Imi plăcea de omul Duckadam, caracterul lui. În rest, ca legendă, nu... Nu ca legendă am avut relaţia pe care am avut-o. Am avut-o ca om, caracterul lui. Eu dictez la club, dar nu pot să dictez la oameni . Nu pot nici aşa, să-i învăţ ce să mănânce la micul dejun, staff-ul. Nu are rost să discutăm despre asta. Au fost tăieri de bani, au fost peste tot. Am jucat astăzi fără atacant ca să facem economie, că vin vremuri grele, probabil, atunci am făcut să pot să-mi apăr familia mea şi ce e al meu. Am renunţat la Gnohere, se fac sacrificii în continuare, că nu se ştie ce vremuri vin şi eu îmi apăr familia. La toată lumea se taie banii. Normal că s-a tăiat şi de la Helmut. Am tăiat şi de la cei care vin zi de zi la club. Helmut vine mai rar, nici nu ştiu când vine. E posibil la un moment dat să-şi dea demisia toţi şi să renunţ la echipă. Am încercat economie, dacă nu merge cu economie, renunţ la echipă, ce, vreţi să-mi distrug viaţa pentru fotbal. Lui Helmut i s-a tăiat cel mai mare procent pentru că de el era cel mai puţin nevoie. La cei care putem, tăiem mai mult şi gata! Ce să fac cu personalităţile dacă intru în faliment? Ce mai fac cu personalităţile? Economie la toată lumea. dacă s-au făcut tăieri de bani s-a tăiat şi de la Helmut Duckadam, punct, ce mai vreţi acum?", a declarat Becali, la Digi Sport.

Helmut Duckadam avea un salariu de 2.000 de lei la FCSB, după o reducere de 50 la sută.

Despre demisia lui Helmut Duckadam din funcţia de preşedinte de imagine al FCSB, antrenorul Bogdan Argeş Vintilă a spus: "Dânsul ştie mai bine care sunt motivele care l-au făcut să recurgă la această decizie. Mie îmi pare rău. Eu l-am cunoscut în deplasarea de la Guimaraes şi mi-aş fi dorit să-l mai văd aproape de echipă, dar din păcate nu a mai trecut pe la teren. Îmi pare rău, dar este decizia dânsului. Dacă venea pe la teren eu nu aveam cum să nu-l impic. Are experienţă, oricând un sfat de la dânsul este binevenit. Din păcate, nu nu era decât la televizor şi nu era alături de noi."