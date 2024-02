Imagini din altă lume: cum arată iahtul de 1 miliard de dolari, un adevărat oraș plutitor, dotat cu submarin și pistă de Formula 1 - Video

"The Streets of Monaco" reprezintă un concept de iaht extravagant și inovator, care își propune să aducă splendoarea și opulența renumitului oraș al luxului și al curselor de Formula 1 direct pe mare. Această viziune arhitecturală și nautică unică își invită pasagerii să experimenteze emoția și adrenalina caracteristice unui circuit de Grand Prix renumit, oferind o pistă special concepută care permite unui număr de trei karturi să concureze simultan, umăr la umăr, informează The Sun.

Designul iahtului este inspirat din estetica și atmosfera vibrantei metropole Monaco, reușind să capteze esența urbană și spiritul competițional al curselor de Formula 1. Conceptul ambițios nu doar că reimaginaizează experiența de a trăi și a naviga în lux, dar aduce și elementul de emoție al sporturilor cu motor pe apele deschise, oferind fanilor Formula 1 ocazia unică de a simți pulsul competiției într-un mediu complet nou și spectaculos.

Circuitul de curse se întinde în jurul întregii ambarcațiuni și trece pe lângă faimoasele obiective turistice din Monaco.

Alte obiective care se vor asemăna cu Monaco

Dar aceasta nu este singura asemănare cu somptuosul oraș francez. Insula plutitoare va include, de asemenea, un cazinou și o replică a Hotelului de Paris - cunoscutul punct de reper al orașului.

Iahtul se întinde pe o suprafață de 500 de metri și dispune de piscine, terenuri de tenis, platformă pentru elicopter, sală de gimnastică și un bar. Arhitectura și clădirile emblematice din Monte Carlo pot fi văzute în vârful iahtului, creând iluzia unui oraș din viața reală.

Oasisul este un alt punct central al iahtului opulent.

Această zonă regală, care servește ca principal punct de îmbarcare pentru navă, este inspirată de grădinile rafinate ale Cazinoului din Monaco.

Cascadă în centrul salonului

La intrarea în iaht, atenția este atrasă de o cascadă în centrul salonului.

Această secțiune a vasului dispune de piscine cu mai multe niveluri care se cascad una în alta și de un jacuzzi senin. Oaspeții se pot bucura, de asemenea, de un centru SPA dotat cu saună și camere de aburi, scaune de masaj, o piscină cu bar și un salon de înfrumusețare.

The Streets of Monaco are șapte apartamente pentru oaspeți - fiecare cu baie privată, recepție, dressing, dormitor și balcon. Și apartamentul proprietarului, care se întinde pe toate cele trei etaje și se întinde pe o suprafață impresionantă de 15.000 de metri pătrați.

Pe lângă dotările obișnuite și un șemineu, dormitorul matrimonial include, de asemenea, un jacuzzi personal și o piscină cu o terasă privată. În timpul șederii, puteți urca, de asemenea, pe un submarin de vizitare a obiectivelor turistice pentru un tur al oceanului în scufundare.