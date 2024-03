Imagini greu de privit | Uciși în timp ce așteptau ajutoare umanitare: tirurile israeliene au făcut prăpăd într-un sens giratoriu din orașul Gaza

Ministerul Sănătăţii al Hamas anunţă vineri că cel puţin 11 persoane au fost ucise, iar alte aproximativ 100 au fost rănite în ”tiruri israeliene” asupra unei mulţimi care aştepta ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, relatează AFP.

”Forţele israeliene de ocupaţie au luat ca ţintă o adunare a unor cetăţeni care aşteptau ajutor umanitar” la un sens giratoriu, în oraşul Gaza, anunţă într-un comunicat ministerul.

????BREAKING: ANOTHER FLOUR MASSACRE. Initial reports indicate more than 50 killed and dozens injured! Location: Kuwait Roundabout, Gaza. Incident: Israeli helicopters opened fire with machine guns on thousands of Palestinians in the place Ambulances find it difficult to… pic.twitter.com/kFZ6ySe2N1

”Până în prezent 11 morţi şi 100 de răniţi au fost transportaţi la Spitalul Al-Shifa”, precizează ministerul.

????BREAKING: THE FLOUR MASSACRE



Injuries and martyrs arrive to the Shefa hospital following the attack by the occupation forces that targeted Palestinians whilst they were waiting for the humanitarian aids at the Kuwait roundabout in the north of Gaza.



Over 60 martyrs ascended… https://t.co/VO8dJ9igBB pic.twitter.com/WS9MXKvp9w