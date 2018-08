IMAGINI ÎNFRICOȘĂTOARE Mihaela Buzărnescu S-A ACCIDENTAT grav, în setul decisiv, cu Elina Svitolina - VIDEO

Jucătoarea Mihaela Buzărnescu, locul 20 WTA, a abandonat, miercuri, în turul doi al turneului Rogers Cup, de la Montreal, după ce s-a accidentat în setul trei al meciului cu sportiva ucraineană Elina Svitolina, numărul 5 mondial. Românca a ţipat şi a plâns pe teren de durere.

După ce Svitolina câştigase primul set cu 6-3 şi în pierduse pe al doilea cu 6-7 (5), în setul al treilea, la scorul de 4-3 pentru sportiva ucraineană, Buzărnescu s-a prăbuşit pe teren, ţipând şi plângnd de durere şi ţinându-se de glezna dreaptă. Primele care au intervenit au fost arbitra de scaun, care a încercat să o liniştească pe româncă, şi Svitolina, vizibil îngrijorată, care a adus gheaţă. După ce a primit timp de câteva minute îngrijiri pe teren şi piciorul i-a fost bandajat, Buzărnescu a fost scoasă din incintă pe un scaun cu rotile.

Abandonul Mihaelei Buzărnescu a survenit după două ore şi 20 de minute de joc.

Mihaela Buzărnescu urma să joace miercuri şi la dublu la Rogers Cup, alături de Monica Niculescu, împotriva perechii Shuko Aoyama/Ligia Marozava (Japonia/Belarus).

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.



We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA