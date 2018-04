Imagini ISTORICE în Congresul SUA: Ce i-au strigat congresmenii lui Emmanuel Macron / VIDEO

Emmanuel Macron îşi prezenta miercuri, în Congresul Statelor Unite, fără Donald Trump, viziunea asupra lumii, într-un discurs solemn, primit cu căldură de către congresmeni americani, la o zi după ce a purtat discuţii cumplicate cu preşedintele american, relatează AFP. ”Este o onoare pentru Franţa, pentru poporul francez şi pentru mine să fiu primit în acest scanctuar al democraţiei, în care s-a scris atâta istorie a Statelor Unite”, a declarat el în engleză, după ce a fost primit cu aclamaţii, în picioare, timp de trei minute, de către congresmeni, la intrarea sa în hemiciclu.

Unii congresmeni au strigat "Vive la France!". Soţia sa, Brigitte, care a sosit cu câteva minute mai înainte, a fost de asemenea aplaudată, în picioare, de către congresmeni. Sute de reprezentanţi şi senatori au venit să-l asculte, aşa cum l-au ascultat înainte pe de Gaulle, Mitterrand sau Sarkozy, conform unui ceremonial bine pus la punct. Nicio altă ţară nu a văzut atâţia demnitari primiţi în Congres, nici măcar Regatul Unit - 12 de la marchizul de Lafayette în 1824. Emmanuel Macron a fost primit mai înainte de Paul Ryan, Speakerul (preşedintele) Camerei Reprezentanţilor, şi a vizitat Biblioteca Congresului, conform news.ro.

LIVE | To the American people.

Address to the Joint Session of Congress.https://t.co/KRG5FZt2Di