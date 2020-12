IMPORTANT: In atentia cetatenilor romani care doresc sa participe la alegerile parlamentare din 5-6 decembrie 2020

Ambasada Romaniei la Ankara a obtinut acordul autoritatilor turcesti competente pentru exceptarea cetatenilor romani de la masura interzicerii iesirii pe strada, in zilele de 5 si 6 decembrie 2020, pentru deplasarea la una dintre cele doua sectii de votare organizate in Istanbul (Consulatul General Istanbul si Institutul Cultural Roman). In caz de control, cetatenii romani se vor legitima cu pasaportul romanesc si vor declara ca se deplaseaza la cea mai apropiata sectie de votare si inapoi la domiciliu, pe drumul cel mai scurt.

Mentionam ca la alegerile parlamentare organizate in Turcia, in zilele de 5 si 6 decembrie 2020, intre orele 07.00-21.00, au drept de vot doar cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Turcia sau in strainatate, aflati temporar in Turcia. Acest lucru se demonstreaza cu pasaportul romanesc CRDS sau cu pasaportul romanesc cu domiciliul in Romania (cartea de identitate romaneasca), documente insotite de kimlikul turcesc (pe acelasi nume si prenume) sau de permisul de sedere in Turcia. Scrie pe pagina de facebook, Ambasada Romaniei la Ankara