Imran Khan, fostul premier pakistanez, a părăsit Islamabadul și s-a îndreptat spre Lahore, orașul său de reședință

Fostul premier pakistanez Imran Khan a părăsit clădirea instanţei superioare din Islamabad, la peste 10 ore după ce judecătorul de caz a decis eliberarea pe cauţiune a fostului premier, informează Rador.

În urmă cu câteva minute, Imran Khan a făcut o declaraţie în care s-a plâns că a fost ţinut captiv cu forţa. În drumul său înapoi în Lahore, unde are locuinţa, Imran Khan a postat şi o înregistrare video pe media sociale.

"Am plecat spre Lahore, slăvit fie Domnul. Cei de la Islamabad au depus eforturi să nu ne dea drumul, spunând că este foarte periculos afară. Dar eu am ieşit afară şi i-am avertizat că voi spune întregii ţări că ne-au ţinut cu forţa şi ne-au răpit. Nu ne-a dat drumul decât după aceste presiuni şi am ieşit afară, dar am găsit străzile pustii şi nu era nimic de care să ne temem", a declarat Imran Khan.