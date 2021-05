'În aceste timpuri întunecoase este nevoie de lumină și de speranță', transmite Papa Francisc pentru participanții concertului Vax Live

Papa Francisc a transmis sâmbătă, 8 mai 2021, un mesaj pentru participanții la concertul ”Vax Live - The Concert To Reunite the World". Manifestarea muzicală are loc pe 8 mai 2021 la Los Angeles și este organizată de Global Citizen. În mesajul său, papa spune că în aceste timpuri întunecoase este nevoie de lumină și de speranță, de vindecare și de mântuire. Pontiful cere suspendarea temporară a drepturilor de proprietate asupra vaccinurilor anti-Covid pentru a permite vaccinarea celor mai săraci ai planetei, scrie vaticannews.va.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

8 mai 2021 – Vatican News. ”Dragi tineri după vârstă și după spirit, primiți un cordial salut de la acest bătrân care nu dansează și nici nu cântă ca voi, dar care crede ca voi că injustiția și răul nu sunt invincibile”: spune papa Francisc în mesajul transmis sâmbătă, 8 mai 2021, participanților la concertul ”Vax Live - The Concert To Reunite the World". Organizată de asociația Global Citizen, manifestarea muzicală are loc la Los Angeles și își propune să sensibilizeze liderii mondiali cu privire la vaccinarea celor mai săraci ai planetei și la distribuirea echitabilă a vaccinurilor anti-Covid.

”Coronavirusul a adus morți și suferințe”, recunoaște cu tristețe papa în cuvântul său, ”condiționând viața tuturor, mai ales a celor mai vulnerabili. Vă rog să nu uitați de cei mai vulnerabili. Nu uitați de limite. Totodată, pandemia a contribuit la înrăutățirea crizelor sociale și de mediu existente înainte, după cum voi, tinerii, ne aduceți nouă mereu aminte. Și faceți bine să ne amintiți aceasta”.

În fața acestei realități întunecoase, ”este nevoie de lumină și de speranță”, ”de vindecare și de mântuire”. ”Mă refer”, afirmă pontiful, ”la o vindecare la rădăcină, care să meargă la cauza răului, care să nu se limiteze doar la simptome. În aceste rădăcini bolnave găsim virusul individualismului, care nu ne face mai liberi, nici mai egali, nici mai frați, ci ne transformă mai degrabă în persoane indiferente la suferința celorlalți. O variantă a acestui virus este naționalismul închis, care împiedică, de exemplu, un internaționalism al vaccinurilor. O altă variantă este atunci când punem legile pieței sau ale proprietății intelectuale mai presus de legile iubirii și de sănătatea umanității. O altă variantă este atunci când creăm și alimentăm o economie bolnavă, care permite unui mic grup de oameni foarte bogați, câțiva foarte bogați, să dețină mai mult decât restul omenirii, și permite ca modele de producție și de consum să distrugă planeta, casa noastră comună”.

”Aceste lucruri sunt interconectate”, spune mai departe Sfântul Părinte. ”Orice injustiție socială, orice marginalizare a unuia în sărăcie sau în mizerie are incidență și asupra mediului. Natura și persoana suntem uniți. Dumnezeu Creatorul revarsă în inimile noastre un spirit nou și generos pentru a abandona individualismul nostru și pentru a promova binele comun: un spirit de justiție care să ne mobilizeze pentru a asigura accesul universal la vaccin și suspendarea temporară a dreptului de proprietate intelectuală; un spirit de comuniune care să ne permită să generăm un model economic diferit, mai inclusiv, just și sustenabil”.

”Este clar că trăim o criză”, subliniază pontiful. ”Pandemia ne-a pus pe toți în criză, dar nu uitați că dintr-o criză nu ieșim la fel cum eram înainte: ori ieșim mai buni ori ieșim mai răi. Problema stă în a avea fantezie pentru a căuta drumuri care să fie mai bune”.

”Dumnezeu, medicul și mântuitorul tuturor, îi întărește pe cei suferinzi, îi primește în împărăția sa pe cei care au plecat dintre noi. Îl rog pe acest Dumnezeu și pentru voi, pelerini pe pământ, ca să ne acorde darul unei noi fraternități, a unei solidarități universale și ca să putem recunoaște binele și frumusețea pe care le-a semănat în fiecare dintre noi, pentru a întări legături de unitate, de proiecte comune, de speranțe împărtășite. Vă mulțumesc pentru efortul vostru, vă mulțumesc pentru tot ceea ce veți face. Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!”.