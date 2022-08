FOTO - Incendiu devastator pe insula Thassos, unde își fac românii concediile: doi pompieri voluntari au fost răniți

Locuitorii unui sat de pe insula Thassos, în nordul Mării Egee, au fost sfătuiți să evacueze locuințele, în timp ce un incendiu de proporții izbucnit miercuri seară într-o pădure de pini din estul insulei.

Locuitorii din Kinira au primit un mesaj prin intermediul numărului de urgență 112 joi dimineața devreme pentru a evacua spre satul Limenaria.

Incendiul a izbucnit într-o zonă de munte greu accesibilă la scurt timp după lăsarea întunericului, ceea ce a făcut imposibil zborul avioanelor de stingere a incendiilor, informează Ekathimerini.com.

Joi dimineața devreme, Serviciul de pompieri și-a sporit forțele, trimițând 102 pompieri cu 33 de vehicule și cinci echipe care acționează pe jos, în timp ce armata și voluntarii s-au mobilizat și ei.

Potrivit unor informații, doi pompieri voluntari au fost răniți la picioare de căderea unui copac și au primit tratament la centrul de sănătate local.

Un român a relatat pe Facebook care este atmosfera.

„INCENDIU ÎN PĂDUREA DIN SPATE!

Acestea au fost cuvintele pe care le-am auzit azi-noapte, pe la ora 1, când o prietenă a bătut puternic în ușa camerei noastre și ne-a trezit din somn, iar când am ieșit pe terasă și m-am uitat spre dealul din spatele stațiunii unde suntem noi acum, Skala Potamia din Insula Thassos (Grecia), am rămas blocat văzând norul de fum imens și lumina puternică creată de incendiul de pădure care părea că vine spre noi.

După care mi-am îndreptat privirea spre partea din față a vilei, unde am văzut o mare agitație, unii oameni fiind în stradă și uitându-se spre dealul în flăcări, iar alții încărcându-și în grabă bagajele în mașini.

Și în buimăceala aia, trezit din somn de doar câteva secunde și cu imaginea incendiului pe retină, i-am spus Iuliei "pregătim bagajele, plecăm!", iar în maxim cinci minute eram deja cu bagajele în mașină, pregătiți să plecăm spre Limenaria, capitala insulei și portul de unde se ia feribotul spre continent.

Însă nu am plecat (și bine am făcut că nu am plecat), întrucât o localnică, soție de pompier voluntar, ne-a sfătuit să așteptăm cu toții indicațiile autorităților, pentru că circulau zvonuri cum că sunt mai multe zone ale insulei cuprinse de flăcări, iar un ambuteiaj pe strada care trece prin pădurea care arde ar putea fi cel mai rău scenariu.

Acum situația este relativ bună când scriu rândurile astea, pentru că am avut mare noroc!

Vântul a bătut dinspre mare și a împins incendiul spre mijlocul insulei, însă în orele ce au trecut am stat cu toții în gardă ca nu cumva să se schimbe direcția vântului și incendiul să coboare spre stațiune.

De pe la ora 6.25 a apărut și un elicopter care împrăștie apă din aer (am înțeles că indiferent de gravitatea situației, elicopterele și avioanele cu apă nu pot zbura noaptea, ci doar după zorii zilei), însă la cât de mult s-a extins incendiul în pădure, va dura multe zile până când acesta va fi lichidat complet.

Ce să zic...am trăit-o și p-asta!”, este mărturia lui Cristian Negoiță, pe pagina sa de Facebook.