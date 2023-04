Incident fără precedent în SUA: Peste 18.000 de vaci au murit într-un incendiu / Pompierii au salvat un angajat al fermei - VIDEO

Pompierii au salvat un angajat de la ferma de lactate South Fork, din apropiere de Dimmitt, în timp ce flăcările au mistuit o clădire şi ţarcurile, potrivit imaginilor şi declaraţiilor oferite de biroul şerifului din districtul Castro.

Cauza incendiului este încă investigată, iar membrii familiei care deţin ferma, aflată într-unul dintre districtele din Texas cele mai mari producătoare de lapte, nu au putut fi contactaţi imediat.

Incendiul a fost urmat de apeluri ale Institutului pentru Bunăstarea Animalelor (Animal Welfare Institute – AWI), unul dintre cele mai vechi grupuri privind protecţia animalelor din SUA, care a cerut legi care să prevină astfel de incendii care ucis sute de mii de animale la ferme, în fiecare an.

Nu există reglementări federale privind protecţia animalelor de aceste incendii şi doar câteva state, nu şi Texas, au adoptat coduri privind protecţia la incendiu pentru astfel de clădiri, potrivit unei declaraţii a AWI.

Incendiul este cel mai devastator de acest fel, care afectează vite, din 2013 încoace, de când AWI monitorizează astfel de incidente. Circa 6,5 milioane de animale de la ferme, majoritatea păsări, au murit în astfel de incendii în ultimul deceniu.

HORRIFYING! At least 18,000 individuals were killed in an explosion at a dairy farm in Texas. With no way out, they burned to death. #nomorefactoryfarms #MILK pic.twitter.com/leH6HHXyaO