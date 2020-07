Industria auto din România, afectată grav de criza Coronavirus: vânzările au scăzut cu 32%; situația la nivel european

Piaţa auto din România a scăzut în primul semestru al anului cu aproape 32% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor Auto (APIA), publicate luni, relatează Agerpres.

La nivelul lunii iunie 2020, au fost înregistrate 11.955 de autovehicule (autoturisme, vehicule comerciale uşoare şi grele, minibuze şi autobuze), cu 38,9% mai multe decât în luna mai, cifră care este, însă, inferioară (-26,6%) celei din luna similară a anului trecut, când au fost înmatriculate 16.280 de autovehicule.

Astfel, după şase luni din 2020 se înregistrează o scădere generală a pieţei auto de 31,8%, comparativ cu perioada similară din 2019.

În ceea ce priveşte achiziţiile de autoturisme noi din Uniunea Europeană, este relevantă situaţia din ţările Europei de Vest care, după primele şase luni din 2020, înregistrează, pe ansamblu, o evoluţie generală negativă (-40,2%), comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, după o scădere în luna iunie de 24,8%, în revenire, însă, faţă de scăderea de 57,3% înregistrată în luna aprilie.

Topul general pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale), în primul semestru al anului, este condus de Dacia, cu 15.768 unităţi, urmată de Volkswagen, cu 4.679 unităţi, Renault (4.521), Ford (3.953), Skoda (3.877) şi Hyundai (3.494).

La autoturisme s-a consemnat o scădere a vânzărilor de 30,7%, în primele şase luni faţă de aceeaşi perioadă don 2019, în timp ce la nivelul lunii iunie diminuarea a fost de 27,5% faţă de iunie 2019.

La finalul primelor şase luni din 2020, topul pe mărci este condus de Dacia, cu 14.574 unităţi şi cotă de piaţă 29,8%), urmată de către Volkswagen (3.915 unităţi, cotă de piaţă 8%), Skoda (3.877 unităţi, cotă de piaţă 7,9%), Renault (3.659 unităţi, cotă de piaţă 7,5%) şi Hyundai (3.494 unităţi, cotă de piaţă 7,1%).

Pe modele, cu cele 6.195 unităţi vândute, Dacia Logan rămâne cel mai bine comercializat după şase luni, în scădere cu 47,3%, urmat de Dacia Duster - cu 3.789 de unităţi (-21,3%), Dacia Sandero - 3.406 unităţi (-2,5%), Renault Clio - cu 1.553 unităţi (-44,7%) şi Skoda Octavia - cu 1.529 unităţi (-33,7%).

În funcţie de tipul de combustibil al achiziţiilor de autoturisme, în luna iunie 2020, ponderea autoturismelor diesel continuă să scadă, ajungând la o cotă de piaţă de 22,7%, mult mai mică decât cea înregistrată în lunile anterioare (în aprilie, 43%, iar in mai 27,7%). Cu toate acestea, pe ansamblul perioadei, autoturismele diesel înregistrează o creştere a cotei de piaţă în 2020, respectiv 29%, comparativ cu 28,4% cât se înregistra în 2019.

Pe ansamblul primelor şase luni ale anului în curs, autoturismele pe benzină continuă să deţină cea mai mare pondere, respectiv 65,1% din total (în scădere faţă de cota înregistrată anul trecut, 67,6%).

Categoria autoturismelor "verzi", respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele hibride (care dispun de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) a înregistrat, în perioada analizată, un volum în creştere (+2,7%), comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Pe subcategorii, se consemnează o creştere de 31,6% la autoturismele full electrice şi una mult mai consistentă, de 107,8%, la cele plug-in. Pe de altă parte, autoturismele hibride care dispun şi de propulsie electrică, înregistrează după primele 6 luni din 2020, o scădere de 9,2%.

"În continuare, este de aşteptat ca, în acest an, achiziţiile de autoturisme "verzi" să înregistreze volume semnificativ mai mari decât cele din anul anterior, acestea fiind, în mare măsură, stimulate de Programul Rabla Plus, care a avut o contribuţie importantă la creşterea semnificativă a vânzărilor de autoturisme electrice care, şi în acest an 2020, are un impact favorabil. Afirmaţia este susţinută de faptul că, la această dată, programul înregistrează peste 1.000 de rezervări de autoturisme electrice şi plug-in faţă de doar 640, anul trecut", se menţionează în comunicatul APIA.

În privinţa tipului proprietarului, cele mai multe achiziţii de autoturisme, după şase luni din 2020, sunt realizate de către persoanele juridice, care acoperă 60% din totalul achiziţiilor de autoturisme, celor fizice revenindu-le restul de 40%.

La autovehicule comerciale uşoare (inclusiv minibuse si pick-up) s-a înregistrat o scădere importantă în luna iunie (-12,7%), mult mai puţin amplă comparativ cu autoturismele, fapt care contribuie la consemnarea unei scăderi generale de 26,2% în intervalul analizat faţă de primele şase luni din anul anterior.