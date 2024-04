INFOGRAFIC – Cine ar câștiga războiul nuclear mondial? Topul țărilor cu cele mai multe focoase nucleare (studiu american)

Statele Unite au în prezent 5.044 de focoase nucleare în arsenalul său militar, în timp ce Rusia are 5.580, potrivit unui studiu realizat de Federația Oamenilor de Știință Americani.

Potrivit acestui studiu, China are 500 de focoase nucleare, Franța are 290, iar Marea Britanie are 225.

Dintre cele nouă state care dețin arme nucleare, India și Pakistanul au fiecare câte 170 de focoase. Experții americani estimează că Israelul are 90 de arme nucleare, în timp ce Coreea de Nord deține 50.

Creșterea arsenalelor nucleare se observă în Regatul Unit, China, India, Pakistan și Coreea de Nord.

În general, potrivit federației, există mai mult de 12.100 de arme nucleare în lume, dintre care peste 9.600 sunt gata de utilizare de către forțele armate.

Context istoric

„În context istoric, numărul de arme nucleare din lume a scăzut semnificativ de la Războiul Rece: de la un vârf de aproximativ 70.300 în 1986 la aproximativ 12.100 la începutul lui 2024. Oficialii guvernamentali caracterizează adesea această realizare ca urmare a acordurilor actuale sau recente de control al armelor, dar, în realitate, partea copleșitoare a reducerii a avut loc în anii 1990.

Unii compară și cifrele de astăzi cu cele din anii 1950, dar asta este ca și cum ai compara merele și portocalele; forțele de astăzi sunt mult mai capabile. Ritmul de reducere a încetinit semnificativ în comparație cu anii 1990 și pare să continue doar din cauza demontării armelor retrase; tendința este că stocurile militare (arme nucleare utilizabile) cresc din nou”, arată studiul.

Concluzia

„Toate țările continuă să-și modernizeze forțele nucleare rămase într-un ritm semnificativ, unii adaugă noi tipuri și/sau cresc rolul pe care îl au în strategia națională și declarațiile publice. De asemena, toți par hotărâți să păstreze armele nucleare pentru un viitor nedefinit”, se arată în concluziile studiului.