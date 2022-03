Informații contradictorii despre sănătatea lui Traian Băsescu! Fost consilier prezidențial: 'Da, nu e în spital, e sănătos!'

Mai multe informații confirmate de anumite televiziuni și site-uri online vorbesc despre faptul că Traian Băsescu ar fi făcut un atac vascular cerebral și că ar fi internat în spital. Unele surse spun că fostul președinte ar fi la Paris, altele în dau la Bruxelles.

Unul dintre foștii săi consilieri, Cristian Hrituc, spune că Bpsescu nu este internat și nici nu este bolnav.

Citește și: Traian Băsescu a făcut atac vascular cerebral

”Traian Băsescu era în această dimineață la Bruxelles. Nu e internat la Paris (...). Aproape în fiecare an apărea o știre că T.B e bolnav, că e foarte grav, etc. Anul ăsta, jegul suprem, e internat la Paris și are AVC. Și da, nu e în spital, e sănătos!”, transmite fostul consilier prezidențial.

Traian Băsescu nu mai beneficiază de protecție SPP. Serviciul de Pază și Protecția și-a retras dispozitivul în momentul pronunțării deciziei ICCJ, care a respins recursul fostului președinte la decizia prin care a fost declarat colaborator al Securității.

Citește și: Surse politice - Traian Băsescu ar fi internat într-un spital din Bruxelles .