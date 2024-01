Înspăimântător! Luare de ostatici în direct, la o televiziune din Ecuador / Video

La televiziunea din Ecuador "Tc Televisión" mai mulți indivizi înarmați au pătruns într-un studiou și i-au luat ostatici pe angajați. Unui om de televiziune i s-a pus în buzunarul sacoului un dispozitiv ce pare a fi exploziv.

Imaginile cu luarea de ostatici din studioul TV au fost transmise în direct la televiziunea ecuadoriană.

"Nu trageți, vă rog, nu trageți", a strigat o femeie în timp ce au răsunat focuri de armă, iar atacatorii, care purtau puști și grenade, au forțat echipajul îngrozit al televiziunii TC să se pună la pământ.

"Unitățile poliției naționale din Quito și Guayaquil au fost alertate în legătură cu acest act criminal și se află deja la fața locului", a declarat poliția într-o scurtă declarație pentru jurnaliști, potrivit antena3.ro.

Transmisiunea în direct a continuat neîntreruptă, deși luminile s-au stins pe platou. La aproximativ 30 de minute după ce au apărut atacatorii, a putut fi văzută intrarea poliției.

"Poliția, poliția", a strigat un bărbat în uniformă. "Avem un coleg rănit", a răspuns un bărbat.

"Vă rog, au intrat să ne ucidă. Doamne, nu lăsați să se întâmple asta. Criminalii sunt în direct", a declarat unul dintre jurnaliști pentru AFP, într-un mesaj pe WhatsApp.

Incidentul a avut loc în contextul în care autoritățile din Ecuador au instituit stare de urgență în toată țară după ce unul dintre cei mai temuți lideri de bandă a dispărut dintr-o închisoare de maximă securitate.

Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunțat starea de urgență, care va permite autorităților să suspende drepturile cetățenilor și să trimită militarii în închisori. Decretul va fi în vigoare 60 de zile, potrivit Sky News.

Ca răspuns, gangsterii au luat ostatici mai mulți ofițeri de poliție și au difuzat o înregistrare video înfiorătoare în care unul dintre ei a fost forțat să citească un mesaj adresat lui Noboa.

"Ați declarat război, veți avea parte de război", citește ofițerul, clar îngrozit. "Ați declarat starea de urgență. Noi declarăm că poliția, civilii și soldații sunt prada de război".

Adolfo Macías Villamar, cunoscut sub numele de „Fito”, este interlopul periculos dispărut dintr-o închisoare de maximă securitate. Dispariția sa a fost observată duminică, în ziua în care urma să fie transferat la altă închisoare. Acesta ispășea o pedeapsă de 34 de ani în închisoarea La Regional pentru trafic de droguri și crimă.

Fito este liderul Los Choneros, o bandă puternică despre care se crede că a fost în spatele revoltellor din ultimele luni din închisorile din Ecuador. Bărbatul este suspectat că a jucat un rol în asasinarea candidatului la președinție Fernando Villavicencio.

Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.



Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks