Instanţa a rămas în pronunţare pentru liberarea lui Dragnea. Procuror: 'Faptul că el consideră că pedeapsa este politică, denotă că nu şi-a schimbat atitudinea'

Judecătoria Sectorului 5 a rămas, marţi, în pronunţare pe cererea de eliberarea condiţionată depusă de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Dragnea nu a fost adus la Judecătorie, însă a putut să se adreseze instanţei prin videoconferinţă.

Procurorul de şedinţă ar fi vrut ca Dragnea să fie audiat, însă judecătorul a considerat că solicitarea Parchetului este inutilă, permiţând ca fostul preşedinte al PSD să se adreseze instanţei prin videoconferinţă, la sfârşitul procesului."Îndeplinesc condiţiile (pentru eliberarea condiţionată - n.r.). Am stat destul în penitenciar, nu reprezint un pericol pentru societate. Pot face bine", a declarat Dragnea.Avocata sa, Flavia Teodosiu, a spus că fostul lider social-democrat îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi eliberat înainte de termen. Ea a prezentat pasaje din raportul favorabil întocmit de Comisia de liberare condiţionată de la Penitenciarul Rahova: "Deţinutul a avut un comportament în general pozitiv, a beneficiat de mai multe recompense şi o singură sancţiune, care ulterior a fost anulată".De cealaltă parte, procurorul de şedinţă a susţinut că Liviu Dragnea nu a dat suficiente dovezi de îndreptare."Instanţa trebuie să se raporteze la persoana condamnatului, nu la criterii abstracte. Se cunoaşte că persoana condamnată are o educaţie, spunem noi, înaltă, deci conduita lui în penitenciar este una normală. Programele la care a participat sunt destinate persoanelor cu o educaţie precară. Faptul că el consideră că pedeapsa este injustă, politică, denotă că nu şi-a schimbat atitudinea. Atât timp cât se neagă însăşi temeinicia condamnării şi se invocă imixtiuni politice, este evident că petentul condamnat nu îşi atribuie nicio culpă, motiv pentru care noi considerăm că pedepsa nu şi-a atins scopul. Aţi întrebat ce ar trebui să facă - să îşi asume condamnarea", a afirmat procurorul.Instanţa a rămas în pronunţare pe cererea depusă de Dragnea, însă decizia nu va fi una definitivă.Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.El a făcut mai multe încercări de a ieşi din penitenciar, prin introducerea în instanţe a unor căi extraordinare de atac, însă cererile sale au fost respinse.Fostul lider PSD a avut mai multe conflicte cu cei din conducerea Penitenciarului Rahova, unde execută pedeapsa, intentând mai multe procese, pe motiv că nu este lăsat să muncească în atelierul auto al închisorii.Conducerea penitenciarului i-a retras dreptul la muncă, după ce Dragnea a acordat un interviu online fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, în prezent jurnalist la Realitatea Plus.