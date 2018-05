Întâlnire la nivel înalt coordonată de europarlamentarul Claudia Țapardel, în Parlamentul României. Dezvoltarea tursimului, prioritate - cheie

Praticipanți de marcă la conferința”Connecting Europe through Innovation”, organizată de europarlamentarul Claudia Țapardel, în colaborare cu Ministerul Economiei și Ministerul Turismului.

La evenimentul de ieri, de la Palatul Parlamentului, au participat înalți reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și membri ai Guvernului României, precum și unele dintre cele mai importante organizații europene din domeniul turismului și al transporturilor, cu scopul de a discuta despre aportul tehnologiei la îmbunătățirea serviciilor de turism și transport în era digitală.

În deschiderea evenimentului, Claudia Țapardel, membră în Comisia pentru Transport și Turism din Parlamentul European, a declarat:

”Este un moment extrem de emoționant pentru mine să organizez în țara mea primul eveniment de o asemenea anvergură. În calitate de co-Președinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului din Parlamentul European, dar și de reprezentant al României în Legislativul European, consider că organizarea unui asemenea eveniment la București este de bun augur, luând în considerare potențialul țării noastre de a fi un reper pentru turismul din Europa Centrală și de Est.

Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor din România și Europa pentru acceptarea invitației mele de a lua parte la această Conferință și sunt sigură că ideile lor vor contribui la dezvoltarea proiectelor ce țin de sectorul turismului și al transporturilor.” a subliniat eurodeputatul Claudia Țapardel.

De asemenea, europarlamentarul a apreciat deschiderea Guvernului României în ceea ce privește organizarea acestui eveniment la nivel înalt și a punctat câteva demersuri întreprinse de către autoritățile române în ceea ce privește promovarea industriei turismului la nivel național și european, precum și necesitatea elaborării unei strategii naționale pe termen lung privind industriile turismului și transporturilor:

”Mă bucur să văd evoluția României din ultimii ani în domeniile transportului și turismului. Am apreciat foarte mult numeroasele eforturi întreprinse de Guvernul României cu scopul de a promova imaginea țării noastre la nivel european, precum desfășurarea programului Start Up Nation și voucherele acordate pentru digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii.

De asemenea, atunci când ne referim la fenomenul digitalizării, trebuie să precizăm că viitorul este deja aici. Astfel, este extrem de important să ne adaptăm noilor tehnologii acum și să regândim pachetele de servicii turistice pentru călători. Astfel, în contextul Anului Centenar, îmi doresc ca România să adopte o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea turismului pe termen lung și asigurarea unor servicii de calitate călătorului modern.” a subliniat Claudia Țapardel.

În cadrul ceremoniei de deschidere a Conferinței, Comisarul European pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri Elzbieta Bienkowska a discutat despre importanța sectorului turismului la nivel european și a enumerat provocările cu care se confruntă acesta în prezent: implementarea inovațiilor și noilor tehnologii. Acestea vor avea un impact major asupra serviciilor turistice oferite călătorului modern. Luând în considerare elementele respective, Comisarul European Bienkowska a reiterat importanța cooperării la nivel european în ceea ce privește colaborarea interinstituțională și interguvernamentală.

Pe lângă membrii Guvernului României – Rovana Plumb, Ministrul Fondurilor Europene, Lucian Șova, Ministrul Transporturilor, Dănuț Andrușcă, Ministrul Economiei și Ștefan Radu Oprea, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț, Antreprenoriat și IMM-uri – în cadrul deschiderii Conferinței la nivel înalt, Primarul General al Municipiului București, Gabriela Firea, a prezentat principalele proiecte de dezvoltare a infrastructurii urbane în cadrul regiunii București-Ilfov. Pe lângă acestea, Primarul General al Capitalei a atras atenția publicului asupra potențialului turistic al orașului București, prezentând principalele atracții ale Capitalei României.

O Europă conectată inteligent și susținerea IMM-urilor din sectorul turismului

Pentru o abordare de ansamblu a ceea ce înseamnă viitorul conectivității și al serviciilor turistice din Europa, Conferința s-a axat pe două panel-uri, ambele alcătuite atât din reprezentanți ai sectorului public național și european, cât și ai sectorului privat.

În cadrul primului panel, tema principală de discuție s-a referit la infrastructura transfrontalieră de transport, oportunitățile aduse de digitalizare și crearea platformelor promoționale pentru servicii și produse integrate.

Din partea Parlamentului European, eurodeputatul maghiar Istvan Ujhelyi, Vice-președintele Comisiei pentru Transport și Turism, a reiterat importanța cooperării între statele membre și necesitatea fructificării potențialului turistic prin utilizarea noilor tehnologii și accesarea fondurilor europene în acest sens.

În același timp, sectorul privat reprezentat în panel prin mai multe companii și asociații europene, a subliniat nevoia de a regândi serviciile de turism și transporturi astfel încât să poată răspunde în timp real la nevoile călătorilor. Reprezentanții Amadeus IT Group și ECTAA (The European Travel Agents’ and Tours Operators’ Association) au enumerat avantajele aduse de tehnologie, au prezentat profilul noului tip de călător din era digitală și au evidențiat modalitățile prin care noile tehnologii contribuie la modernizarea serviciilor turistice pentru călătorii de astăzi.

Ulterior, în cadrul celui de-al doilea panel s-a discutat despre felul în care întreprinderile mici și mijlocii ar putea beneficia de oportunitățile pe care le oferă piața digitală cu scopul de a-și spori competitivitatea pe plan european și internațional.

Părerea unanimă a speakerilor invitați în acest panel a fost că susținerea IMM-urilor din partea guvernamentală este un factor decisiv pentru dezvoltarea armonioasă a sectorului turismului și transporturilor.

Evenimentul de ieri a fost încheiat prin intervenția Iuliei Aluaș, Adjunct al Șefului de Unitate pentru Turism din cadrul Comisiei Europene, care a punctat importanța organizării evenimentelor de tipul acestei Conferințe, care evidențiază nevoia susținerii acestor platforme de dezbateri care au ca scop final dezvoltarea turismului și transporturilor. Totodată, acest eveniment a a oferit un prilej foarte bun de a discuta despre posibilitatea obținerii unei linii directe de finanțare pentru turism, o inițiativă susținută unanim de invitații prezenți.

La invitația europarlamentarului Claudia Țapardel, Comisarul European Elzbieta Bienkowska a întreprins în premieră o vizită oficială în România

În continuarea evenimentului Connecting Europe through Innovation, la București au avut loc și o serie de întâlniri bilaterale la nivel înalt între Comisarul european Bienkowska și Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și între Comisarul european Bienkowska și Prim-Ministrul Viorica Dăncilă.

Pe parcursul întâlnirii bilaterale cu Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, Comisarul european Bienkowska a discutat despre industria apărării din România și potențialul acesteia în privința ancorării economiei țării noastre în structurile economice europene. De asemenea, Comisarul Bienkowska a apreciat evoluția economică pozitivă din România, considerând că aceasta constituie o premisă favorabilă pentru punerea în aplicare a reformelor structurale avute în vedere de autoritățile naționale. Cei doi oficiali au agreat importanţa finalizării Pieţei Unice Digitale ca factor de competitivitate, care ar aduce valoare adăugată demersurilor de atragere în piaţă a noilor tehnologii şi servicii.

În cadrul întâlnirii oficiale care a avut loc la Ministerul Economiei cu participarea Ministrului Economiei, Dănuț Andrușcă, Ministrului pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat Ștefan Radu Oprea, Comisarul Bienkowska a punctat rolul jucat de către antreprenori în ceea ce privește sectorul turismului și transporturilor și importanța programelor de finanțare destinate acestora pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase a sectoarelor mai sus menționate.

De asemenea, Comisarul european Bienkowska a participat la un prânz de lucru alături de europarlamentarul Claudia Țapardel și Ministrul Turismului Bogdan Gheorghe Trif, în cadrul căruia au fost discutate proiectele naționale care vor transforma România într-un lider regional pe harta turistică a Europei.

În timp ce Președintele Iohannis și opoziția înaintează plângeri penale nefondate la adresa Prim-Ministrului Viorica Dăncilă, actuala guvernare realizează proiecte benefice pentru dezvoltarea reală a acestei țări

La invitația eurodeparlamentarului Claudia Țapardel, Comisarul european pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri Elzbieta Bienkowska a realizat în premieră o vizită oficială în România, context în care a ridicat probleme de importanță majoră pentru dezvoltarea țării noastre.

În contextul vizitei oficiale a unui reprezentant al Comisiei Europene, opoziția continuă să inițieze scandaluri politice nefondate prin depunerea unei plângeri penale împotriva Prim-Ministrului Viorica Dăncilă şi Președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea.

„Este inacceptabil ca Romania să-și piardă credibilitatea în baza unor acuzații nefondate care prejudiciază grav imaginea țării noastre pe plan internațional, ca urmare a unor lupte politice care sunt în detrimentul interesului național. Consider că astfel de inițiative reprobabile nu servesc decât pentru a submina rezultatele dosebite ale actualului Guvern, reliefate prin creșterea economică fără precedent înregistrată de țara noastră, fapt remarcat și de Comisarul European în cadrul întâlnirii bilaterale cu Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea,” a subliniat europarlamentarul.

În calitatea sa de reprezentant al României în Parlamentul European, Claudia Țapardel a adăugat:

”Mi s-ar părea mult mai firesc ca reprezentanții opoziției să renunțe la orgoliile politice și să-și concentreze eforturile pentru sprijinirea unei bune guvernări în interesul poporului român. La rândul meu, îmi doresc să promovez imaginea țării mele pe plan european și la nivel internațional prin #AmazingRomania, #visitRomania, #travelinRomania, și nu #rezist.” a conchis eurodeputatul Claudia Țapardel.