Înţeleg că lumea s-a obişnuit să marchez zece goluri pe meci, însă în handbal nu e vorba doar despre asta, spune căpitanul naţionalei de handbal feminin a țării

Căpitanul naţionalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, la Kolding, că nu este în cea mai bună formă fizică şi că face eforturi să-şi ajute echipa, potrivit news.ro.

"Înţeleg că lumea s-a obişnuit să marchez zece goluri pe meci, însă în handbal nu e vorba doar despre asta!”, a spus Neagu, care a mai făcut referiri la meciul câştigat cu Polonia, la măsurile restrictive anti-pandemice sau la adversara dificilă de luni, Norvegia.

"Am spus că echipa nu trebuie să se bazeze doar pe mine, este sport de echipă. Ştiu că în ultimii 10 ani am avut de fiecare dată o evoluţie foarte bună la naţională, am tras cumva echipa după mine, însă acum vin după o perioadă foarte grea şi până la urmă nu mai am 20 de ani şi trebuie să fiu conştientă de lucrul acesta. În plus, fiecare trebuie să-şi asume responsabilitatea. Echipa nu trebuie să stea într-o singură jucătoare, echipele care au făcut performanţă şi au câştigat medalii au avut în primul rând echipă, nu una sau două jucătoare. Legat de forma mea de joc, ştiu că toată lumea se gândeşte că marchez mai puţin sau că am ratat mai mult în primele două meciuri, dar cred că oamenii care cunosc handbal şi se uită la noi îşi dau seama că jocul meu nu înseamnă doar goluri şi că, în momentul în care sunt pe teren, adversarele îmi acordă o atenţie sporită şi lucrul acesta poate face bine şi echipei, pentru că există mai multe spaţii pentru colege. Este vorba şi despre pasele pe care le dau, de fazele care pleacă de la mine, iar fetele reuşesc să marcheze sau să facă lucruri bune. Înţeleg că lumea s-a obişnuit cu mine să marchez 10 goluri pe meci, însă în handbal nu este vorba doar despre asta, iar acum şi adversarele ştiu ce pot face pe teren şi mă blocheazăe mult mai bine. De fiecare dată sunt 2-3 adversare când am mingea. Cred că jocul meu în echipă contează mult şi dacă nu marchez. Mi-aş dori să am o eficacitate mai bună, nu sunt mulţumită de lucrul acesta, iar dacă oamenii critică asta după două meciuri, înseamnă că nu cunosc handbalul şi nu se uită", a declarat Cristina Neagu la conferinţa de presă susţinută la hotel.

Ea a făcut referiri şi la meciul cu Polonia, câştigat sâmbătă, dar şi la ultima adversară din grupa D, Norvegia.

"Mă bucur foarte tare că am câştigat ieri, era un meci crucial pentru runda principală. E cel mai important că am reuşit să ne calificăm mai departe şi, pe lângă Norvegia, vom mai avea 3 meciuri. E clar că jocul nostru nu e cel mai bun, însă mă bucur că ieri în repriza a doua am reuşit să ne apărăm foarte bine şi să câştigăm meciul. Greu de tot va fi împotriva Norvegiei, e cea mai în formă echipă de la acest European, cel puţin în acest debut. Cred că va fi foarte greu, nu mai suntem echipa de acum doi ani care bătea Norvegia, ele sunt în formă foartee bună, cu siguranţă că vor vrea să demonstreze că meciul de acum doi ani a fost poate o greşeală pentru ele şi, cu siguranţă şi-ar dori să câştige la cât mai multe goluri. Noi, ce putem face, să ne repliem foarte bine. Cred că replierea şi apărarea reprezintă cheia în acest meci. Dacă vor da puţine goluri pe contraatac şi ne vom replia foarte bine, în atac poziţional putem să ne luptăm cu ele. Îmi doresc să facem un meci bun, însă trebuie să fim realişti şi să spunem că este echipa mai în formă decât noi. Dar asta nu înseamnă că mergem învinse dinainte. Să dăm tot ce putem pe teren", consideră căpitanul naţionalei.

Citește și: LOVITURĂ de BAROS pentru reținuții din dosarul achizițiilor medicale al DNA - Cei propuși pentru arestare, TRIMIȘI după GRATII iar firma oprită de la achiziții

Cristina Neagu a punctat şi despre forma sa fizică şi despre faptul că nu este refăcută complet şi antrenată la capacitate maximă, după ce a contractat coronavirusul şi a suferit şi două accidentări. ”Pentru mine a fost o perioadă foarte grea. După ce am contractat virusul am forţat revenirea, am avut 2-3 antrenamente, m-am accidentat, probleme mulsculare, iar în două luni am avut în total 5-6 antrenamente şi trei meciuri în Liga Campionilor, pe care le-am jucat la un potenţial foarte scăzut, pentru că nu aveam meciuri de pregătire. Am zis după ultimul meci de pregătire că nu sunt în cea mai bună formă fizică. Mă simt destul de rău fizic, e clar că nu sunt în cea mai bună formă şi încerc să ajut echipa cât pot”.

Condiţiile de siguranţă anti-pandemică impuse la turneul final afectează şi ele într-o anumită măsură psihicul sportivelor.

"Este o perioadă grea, foarte grea, mai ales că de când am ajuns a fost situaţia cu Laura Moisă, fapt care ne-a ţinut în cameră, cu mâncarea la uşă. Nu putem părăsi hotelul, asta reprezintă această bulă, ieşim doar la masă şi sală. Nu e ceva plăcut, însă în condiţiile date mă bucur că putem juca handbal, putem arăta lumii că handbalul trăieşte, că echipele naţionale pot evolua la un turneu de asemenea anvergură. Nu e doar cazul nostru, toate echipele fac acelaşi lucru. Încercăm să rămânem sănătoase, să nu mai apară un caz de Covid, care complică mult totul. Pentru mine e mai important că putem juca handbal, trebuie să mergem mai departe. La alte turnee mai ieşeam la o plimbare, la un magazin, mai ieşeam la un restaurant, dar rutina tot la fel era. Nu e foarte diferită situaţia, doar că atunci când eşti obligat să faci un lucru ţi se pare mai greu psihic”, este de părere Neagu.

Cristina se plânge de faptul că adversarele nu sunt sancţionate pentru faulturile dure făcute asupra ei.

”Adversarele nu primesc niciodată nicio eliminare şi niciun fault la 9 metri. Au mai fost faze şi cu Germania, adversarele nu primesc eliminări, asta e, mergem mai departe cu 2-3 adversare în spate. Măcar mă bucur că lucrurile astea sunt surprinse de fotografi, poate cineva o să se sesizeze la un moment dat. Uneori ar fi de bun augur ca arbitrii să observe lucrurile astea şi să ofere eliminări adversarelor şi nouă un avantaj, pentru că loviturile sunt reale. Nu mi-e frică şi nici nu cred că o adversară încearcă să mă lovească intenţionat”, a comentat ea.

Naţionala României a disputat două meciuri în grupa D a Campionatului European din Danemarca, 19-22 cu Germania şi 28-24 cu Polonia. Luni, de la ora 21.30, tricolorele vor juca în compania Norvegiei, ultimul meci din grupă, ambele echipe fiind deja calificate în grupele principale.

După două etape, grupa D are lider Norvegia (4 puncte), urmată de România (2), Germania (2) şi Polonia (0).

Primele trei clasate vor continua în grupele principale, locurile 1-3 din grupele A şi B în grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C şi D în grupa principală II, între 10-15 decembrie. Echipele se vor califica în grupele principale cu punctele acumulate în disputele cu celelalte adversare care ating această fază.

În 18 decembrie vor avea loc semifinalele şi meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie.

Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.

La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.

Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.

Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.