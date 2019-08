Internele anunță 'pași mari' în ancheta din Caracal

Mihai Fifor a declarat marti ca 217 lucratori ai Internelor au fost alocati drept suport pentru DIICOT in investigatia de la Caracal si că „sunt pasi mari” care se fac in ancheta.

„La Caracal e ancheta DIICOT, noi suntem birou de sup0rt, avem circa 217 lucratori ai Internelor implicati in aceasta investigatie. Am dispus cei mai buni ofiteri criminalisti pe care Internele ii are in aceasta ancheta. Vedem ca sunt pasi mari care se fac in aceasta investigatie. Nu ne abatem de la ce-am declarat, vom lua toate masurile, cat de dure si cat de ferme, ca ce s-a intamplat la Caracal sa se mai repete vreodata”, a zis ministrul interimar al Internelor.

Întrebat cum comentează schimbul de informații între polițiștii din Caracal și oamenii de afaceri de acolo, ministrul interimar de Interne a răspuns: „Nu știu la ce vă referiți”.

Crimele de la Caracal au scos la iveală cum un șef de poliție făcea dosare ajutat de un proprietar de firme de pază, Codiță, și cum primele percheziții efectuate au fost la casele unor membri ai clanului Oacă. În raportul MAI scrie că informațiile vin "de la persoane de sprijin".

Adjunctul Poliției Olt a fost acuzat că a apelat la grupări de interlopi, în loc să meargă la superiorii săi. Cazul Alexandra a scos la iveală că ajutorul oferit de Remus Rădoi nu a fost o excepție și că au mai fost și alte dosar.

