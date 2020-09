INTERVIU cu principalii competitori pentru Primăria Sectorului 1: Clotilde Armand vs. Daniel Tudorache! 8 întrebări esențiale

La alegerile locale de duminică, principalii competitori de dreapta şi de stânga la Primăria Sectorului 1 vin cu mai multe propuneri pentru modernizarea sectorului. În acest context, agenţia News.ro a realizat un interviu în oglindă cu Daniel Tudorache şi Clotilde Armand pentru a afla oferta acestora pentru bucureştenii din Sectorul 1.

Astfel actualul primar Daniel Tudorache a declarat că speră să câştige un al doilea mandat ca să poată continua proiectele pentru reabilitarea caselor şi a lifturilor din Sectorul 1. Candidatul PSD mai spune că firmele din sector contribuie cu 10% la PIB datorită condiţiilor pe care le-a creat în cei patru ani de mandat.

Clotilde Armand, care candidează cu susţinerea PNL şi a USR-PLUS a explicat că o caracterizează transparenţa în comunicare şi vrea, ca primar, să construiască o primărie de „sticlă” din acest punct de vedere. Ea consideră că sunt necesare mai multe investiţii în Sănătate şi a precizat că „e nevoie de un spital nou multidisciplinar în Bucureşti, aşa cum am susţinut încă din 2016”. Daniel Tudorache îşi caracterizează contracandidatul drept ”mincinos”, în timp ce pentru Clotilde Armand, el este ”Domnul Zero”.

1. News.ro: Care consideraţi că este cea mai importantă realizare a mandatului dumneavoastră?

Daniel Tudorache: Stadiul la care am ajuns cu spitalul – să fiu la finalul licitaţiei, care a început acum 9 luni, la sfârşitul acestei luni să am un câştigător, sper să fie şi o firmă românească printre câştigători. Deci, un spital de 1.015 paturi, în nordul sectorului. Este vorba despre relocarea Spitalului Floreasca, Spitalului de Arşi şi a Institutul „Mama şi copilul”. Asta înseamnă 1.015 paturi, aşa cum am hotărât de comun acord cu Ministerul Sănătăţii.

2. News.ro: Ce consideraţi că vă recomandă pentru a fi primar?

Clotilde Armand: Experienţa de manager de peste 20 de ani, proiectele pe care le-am dus la capăt în toate companiile în care am lucrat, echipele performante pe care am reuşit să le construiesc. Apoi, aş adăuga experienţa de europarlamentar care îmi permite să am o viziune de dezvoltare urbană adaptată la exigenţele UE, capabilă să atragă fonduri europene şi investitori. Şi experienţa mea personală e importantă : am locuit în mai multe oraşe mari din lume şi pot să compar diverse modele, sunt o persoană ambiţioasă, cu multă putere de muncă şi nu sunt coruptibilă în nici un fel.

3. News.ro: Enumeraţi trei minusuri ale sectorului.

Daniel Tudorache: Nerealizarea Planului Urbanistic Zonal care, automat, a dus la blocarea asfaltărilor de străzi, nu am putut să trag apă şi canalizare. Am fost blocat, de fapt, m-au dat în judecată... Asta e cea mai mare problemă, pentru că mi-a încurcat multe investiţii.

Clotilde Armand: Risc mare în caz de cutremur (cel mai mare număr de clădiri cu risc seismic neconsolidate din Bucureşti), dependenţa de un sistem de termoficare învechit, apropierea de groapa de gunoi de la Chiajna.

4. News.ro: Ce vă place în sectorul pentru care candidaţi?

Daniel Tudorache: Îmi place că este multă verdeaţă, că oamenii aleg Sectorul 1 să se mute, dacă au posibilitatea, şi îmi place că firmele care îşi au sediul în Sectorul 1, datorită condiţiilor pe care le-am creat, contribuie la PIB-ul României cu 10%. Deci, motorul României se află în Sectorul 1.

Clotilde Armand: În primul rând oamenii. E un sector cu oameni dinamici şi ataşaţi cartierelor lor. Împreună vom reconstrui acest sector. Aici am ales să locuiesc împreună cu familia şi să redăm viaţă unei case vechi în stil neo-brâncovenesc, aici am încredere în şcoli pentru copiii mei. Soţul meu a copilărit în cartierul Băneasa, pe strada Băneasa, şi de acolo soacra mea îi ducea pe copiii noştri în parcul Herăstrău. Sunt multe locuri care îmi plac în acest sector.

5. News.ro: Enumeraţi trei obiective majore ca primar.

Daniel Tudorache: Să continui şi să termin proiectul cu reabilitarea lifturilor; să continui reabilitarea caselor - proiectul pilot este în derulare, în licitaţie -, să am cât mai multe case realibilitate în Sectorul 1; să pot ţine pasul în lupta cu Covid.

Clotilde Armand: Îmi doresc să investim mult în sănătate. E nevoie de un spital nou multidisciplinar în Bucureşti, aşa cum am susţinut încă din 2016. Primarul actual a reuşit să ne arate o machetă în 3D, într-un spot difuzat la toate televiziunile pe banii contribuabililor. În al doilea rând, voi investi masiv în şcoli. De ani se repetă în buget aceeaşi listă de investiţii care rămâne nerealizată. Investiţiile sunt votate de Consiliul local, au finanţarea necesară, dar ani de ani rămân nerealizate pe lista de investiţii. Îmi propun să ajungem în Sectorul 1 să nu se mai înveţe în 3 schimburi şi cu timpul să organizăm sistemul de învăţământ într-un singur schimb, cu programe conexe pentru copii până la ora 18. În al treilea rând, voi construi parcări pentru a elibera trotuarele de maşini şi a crea o circulaţie mai fluidă şi mai sigură pentru şoferi, pietoni şi biciclişti. Aş fi vrut să vorbesc şi de parcurile pe care le vom amenaja de-a lungul lacurilor din nord, cu o promenadă verde de 44 km.

6. News.ro: Ce veţi face în prima zi ca primar?

Daniel Tudorache: În prima zi le mulţumesc cetăţenilor că m-au votat.

Clotilde Armand: Voi analiza cum lansăm imediat investiţiile care au fost deja votate: asfaltări, refacerea trotuarelor, programul de reabilitare termică la blocuri. Situaţia şcolilor va fi prioritară. La nivel de echipă, voi transmite un mesaj clar privind valorile pe care înţeleg să le aplice ca funcţionari publici: apărarea interesului comunităţii, o relaţie de deschidere către problemele cetăţenilor şi nu în ultimul rând, o luptă de zi cu zi împotriva corupţiei. Mă voi baza pe toate persoanele calificate din Primărie şi ştiu că numărul lor e mare. Împreună vom reuşi să impunem ca legea să fie respectată şi vom pune capăt unui sistem bazat pe corupţie şi pile.

7. News.ro: Ce cuvânt vă defineşte?

Daniel Tudorache: Perseverenţa.

Clotilde Armand: Transparenţa. Sunt un om care nu am nimic de ascuns. Ca primar vreau sa construiesc o primărie de „sticlă”. Nu vor mai exista contracte top secret, decizii neexplicate, un buget de neînţeles. Oricare cetăţean trebuie să poate afla cum sunt cheltuiţi banii publici.

8. News.ro: Cum v-aţi caracteriza principalul contracandidat?

Daniel Tudorache: Mincinos.

Clotilde Armand: Domnul Zero. Zero realizări într-un mandat de 4 ani. O serie de zero era afişată de altfel de propriul său site de campanie.