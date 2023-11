Întrebat de alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu o dă în diverse: Șeful Academiei e un om de stânga

Marcel Ciolacu însă nu s-a hotărât dacă va candida la prezidențiale. Premierul s-a eschivat, miercuri seara, când a fost întrebat despre acest subiect.

Premierul Marcel Ciolacu, președinte PSD, a spus: „Nu, nu am luat această decizie”.

Aceasta a mai spus că are convingerea că este cazul ca România să aibă un candidat și un președinte social-democrat după 20 de ani în care țara a avut președinte de dreapta.

„Nu neapărat (voi candida - n. r.). Sunt și alți oameni în România care sunt autentici de stânga. V-am spus că am stat de vorbă cu președintele Academiei. E o încântare. Nu am avut această discuție (dacă va candida – n.r.), dar e o încântare să vorbeși. E un om de stânga complet, un om care gândește de stânga. După crizele economice care au atins întreaga lume, nu numai România, după această criză majoră de securitate, temele principale sunt social-democrate. Românii și întreaga Europă, întreaga lume are nevoie de o conducere de stânga, să se reașeze lucrurile”, a spus Ciolacu.