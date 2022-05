Întrunire a Grupului de prietenie România - Lituania

”Astăzi am primit in cadrul Comisiei de Politica Externa a Senatului României delegația Grupului Parlamentar de prietenie Lituaniano -Roman din Parlamentul Lituaniei.

In timpul întâlnirii am avut discuții legate de Siguranța Flancului Estic, de importantă Securității din zona Marii Negre și a Marii Baltice având in vedere agresiunea militară a Federatiei Ruse din Ucraina! Totodata am abordat problema Siguranței Energetice in spațiul European ,fiind o problema de importantă majora !Aceasta întâlnire a fost una obiectiva și de bun augur in ceea ce privește colaborarea dintre România și Lituania ,ea fiind premergătoare vizitei de la Bucuresti a delegației Prezidențiale a Lituaniei!”, anunță senatorul PSD, Alfred Laurențiu.