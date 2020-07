Invitați de marcă la aniversarea lui Ringo Starr - Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh şi Dave Grohl între participanții la petrecerea online

Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh şi Dave Grohl s-au numărat între artiştii care au participat la petrecerea online care a marcat a 80-a aniversare a bateristului Ringo Starr, potrivit news.ro.

Richard Starkey, născut pe 7 iulie 1940, în Liverpool, este cunoscut sub numele Ringo Starr, baterist al trupei The Beatles.

El este unul dintre puţinii artişti care, anual, îşi sărbătoresc ziua de naştere public.

De data aceasta, în locul adunării tradiţionale în faţa Capitol Records din Hollywood, Starr a sărbătorit online, timp de 65 de minute. Programul, disponibil pe YouTube, cuprinde interpretări ale muzicianului, mai vechi şi noi, dar şi ale unor faimoşi prieteni de-ai lui.

Dacă toţi invitaţii au participat de la distanţă, chitaristul Joe Walsh a fost singurul care i-a stat alături, el fiind cumnatul lui Starr.

„Există mereu un tip care nu citeşte invitaţia, pentru că iată cine tocmai a trecut pe aici”, a spus Starr. „Optzeci?”, a afirmat Walsh. „Eşti cel mai tânăr dintre noi”, a glumit muzicianul în vârstă de 72 de ani.

Ringo Starr a subliniat că se simte ca la 24 de ani şi a prezentat un montaj de înregistrări şi imagini captate pe parcursul deceniilor. Totul având pe fundal piesa „Photograph”, lansată în anii 1970.

De la tobe, împreună cu artiştii invitaţi, el a cântat „Come Together”, cunoscută piesă a The Beatles.

Sheryl Crow a cântat „All You Need Is Love”, Ben Harper şi Dave Grohl au cântat „Down and Out”, iar Walsh, la rândul lui, a ales „Boys”.

De ziua lui Ringo Starr au cântat „Give More Love” artişti ca Willie Nelson, Jackson Browne, Elvis Costello, T Bone Burnett, Rodney Crowell, Peter Frampton, Kenny Loggins, Keb Mo, Steve Earle, Michael McDonald, Jeff Bridges şi Ray Wylie Hubbard.

Programul online a avut şi o parte caritabilă. Au fost strânse donaţii pentru Black Lives Matter, WaterAid, David Lynch Foundation şi MusiCares.

În octombrie 2019, Ringo Starr şi-a lansat al 20-lea album de studio, „What's My Name”.

Baterist, solist şi compozitor, Ringo Starr este celebru pentru apartenenţa la grupul The Beatles. El l-a înlocuit pe Pete Best. A fost unul dintre „Fab Four” în perioada 1962 - 1970. A compus şi cântat piesele „Don't Pass Me By" şi „Octopus's Garden" şi este creditat ca autor al mai multor piese ale trupei.

A jucat în filmele The Beatles, dar şi în alte producţii. După destrămarea grupului, în 1970, a urmat o carieră solo şi a pus bazele mai multor trupe. A lansat piese de succes ca „It Don't Come Easy", „Photograph", „You're Sixteen" şi „Back Off Boogaloo". Cel mai de succes album solo al lui a fost „Ringo” (1973), care a ajuns în top 10 al clasamentelor din SUA şi Marea Britanie.

Stilul lui de a bate la tobe a influenţat numeroşi muzicieni. În 1999, a fost inclus în Modern Drummer Hall of Fame. În 2011, cititorii revistei Rolling Stone l-au ales al cincilea cel mai bun baterist al tuturor timpurilor. A fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame, ca membru al The Beatles, în 1988, şi ca artist solo, în 2015.

A devenit membru al Ordinului Imperiului Britanic în 1965, iar în 2018 a fost decorat de prinţul William cu însemnele de cavaler, pentru serviciul adus muzicii.