Ion Cristoiu, analiză usturătoare pentru Liviu Dragnea: îl acuză de totalitarism

Jurnalistul Ion Cristoiu susține că nu a înțeles pentru ce s-a organizat marea ședință a Comitetului Executiv al PSD, de duminică. Singura explicație poate fi că Liviu Dragnea i-a chemat pe liderii PSD să-i înștiințeze asupra a ceea ce a decis el personal, ceea ce aduce aminte de o dictatură, pentru că membrii CEX au devenit ”vizitii” lui Liviu Dragnea.

”După încheierea ședinței CExN de duminică seara, am vrut să văd ce s-a discutat și ce s-a decis. Evident, nu din surse. Demult jurnalismul de tip Caracudi m-au convins că prin pe surse se înțelege ce le-a trecut prin cap la o țuică guguștiucilor semnatari, sau la coafură, fătucelor semnatare. Despre un Comunicat pe site-ul PSD nici vorbă.

Nici un alt membru al CExN n-a făcut o declarație oficială despre ce s-a discutat și ce s-a decis la această reuniune teoretic de importanță majoră pentru partid și pentru țară.

L-au lăsat pe Șeful să dezvăluie națiunii ce s-a discutat și ce s-a decis, mi-am zis. Șeful e Liviu Dragnea. Pe vremuri Stăpînul avea dreptul la prima noapte. Acum Stăpînul partidului are dreptul la prima vorbă.

După reuniune, Liviu Dragnea a făcut o scurtă declarație. După care a avut două întîlniri. După ele, a ținut o conferință de presă. Ca orice conferință de presă, ea a debutat cu o Declarație a președintelui PSD, un Statement, cum i se zice la SNPA.

Despre ce s-a discutat la CExN Liviu Dragnea a spus:

„Au fost adoptate cîteva hotărîri de organizare. Am înţeles că aţi fost puşi la curent cu organizarea de alegeri interne în judeţele unde sunt preşedinţi interimari. Am discutat şi despre buget, am discutat şi despre modul de organizare, modul de comunicare şi de acţiune, atît al senatorilor PSD, cît şi al deputaţilor PSD. O coordonare mai bună între acţiunea din Camera Deputaţilor şi acţiunea din Senat. De asemenea, o colaborare mai strînsă şi o coordonare mai strînsă între cele două Camere şi Guvern.”

De precizat că așa-zisa punere la curent nu e o informației oficială, ci una pe surse. În rest, în privința discuțiilor și a deciziilor, noaptea minții. Am discutat și despre buget și despre modul de organizare, și așa mai departe. Ce s-a discutat, ce s-a hotărît nici vorbă. La prima intervenție, cea de după CEXN, Liviu Dragnea a declarat:

„Am rugat-o pe doamna prim-ministru să analizeze sumele alocate Serviciilor Secrete, cred că sume importante de aici pot fi realocate către sănătate, de exemplu, eu mă gândesc la un program de acordare gratuită de vitamina D pentru toți copiii din România, este tot un program de siguranță națională și doamna premier împreună cu domnul ministru (Eugen Teodorovici – n.r.) au spus că vor analiza, dacă pot face în Guvern această modificare, dacă nu, eu sigur o să fac la Parlament.”

Ce să înțelegem de aici?

Că ditamai ședința CExN a fost convocată pentru ca Liviu Dragnea s-o roage pe Viorica Dăncilă să analizeze sumele date Serviciilor.

Păi nu putea s-o roage și fără a convoca pe cei 68 de membri ai CExN la București duminică seara?

În statementul de la Conferința de presă se conturează și mai puternic teza că mutarea unei sume de la Servicii la Sănătate e o decizie personală a lui Liviu Dragnea și nu a forului colectiv de conducere al PSD. O aberație, deoarece prin implicațiile sale o astfel de decizie trebuia să fie pusă în dezbaterea CExN și supusă votului.

Tot el Liviu Dragnea a decis și în chestiunea investițiilor:

„I-am cerut ministrului de finanţe şi o să îl ajut şi eu în seara asta, în noaptea asta, să mai facă încă o simulare pe bugetele locale, pentru a fi siguri că niciun consiliu judeţean nu va fi în situaţia în care să nu aibă mai mulţi bani decît au avut pînă acum şi să ajungem într-un an, doi de zile să putem pune o condiţie obligatorie ca minim 20% măcar din bugetele locale să se ducă în investiţii. ”

Au venit apoi întrebările, retezate din scurt de Liviu Dragnea:

„Cam asta a fost în cîteva cuvinte ceea ce voiam să vă spun. Dacă aveţi doar cîteva întrebări, pentru că trebuie să plec.”

Ca simplu muritor, am vrut să aflu anunțul anunțat de Codrin Ștefănescu. N-a fost nici un anunț.

Firește, eu m-am interesat despre ce s-a discutat și ce s-a decis în CExN ca istoric al clipei. Ca primar PSD, ca membru PSD m-ar fi interesat să aflu ce s-a discutat la CExN, pentru că membrii acestui for sînt liderii partidului și nu vizitii lui Liviu Dragnea.

De ce s-a întrunit CExN? Pentru a-i da lui Liviu Dragnea posibilitatea să anunțe ce a decis el!”, scrie Ion Cristoiu, pe blogul personal.