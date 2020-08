Ion Cristoiu: Pun pariu că la Cotroceni se cloceşte un mesaj în care să se proclame victoria Guvernului asupra Pandemiei

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban au pregătit terenul pentru a arăta că Guvernul e eroul care a învins pandemia de coronavirus din calcule pur electorale, avantajând PNL prin crearea unei atmosfere propice organizării alegerilor locale.

Citește și: VIDEO Nicușor Dan, reacție la candidatura lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei: 'E logic, e legitim ce face PMP'

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Mulţi vor fi fost surprinşi de declaraţia făcută luni, 10 august 2020, de Ludovic Orban, că Pandemia e pe cale să fie învinsă:

'Dacă ne uităm la evoluţia în ultimele două săptămîni, putem constata că am reuşit să oprim creşterea, este un lucru extrem de important, adică creşterea este extrem de mică a numărului de cazuri, iar dacă luăm pe săptămîni vedem că există o limitare clară a răspîndirii virusului'.

Eu însă n-am fost surprins. Mă aşteptam la acest debut de campanie dusă de Guvern despre învingerea Pandemiei.

Mă întrebam însă cînd va avea loc.

După Mesajul adresat naţiunii în ziua de 30 iulie 2020, atît în pastila video, cît şi în diferite intervenţii la televiziunile de ştiri şi la Mediafax în cadrul emisiunii Gîndurile lui Cristoiu, am pariat că în perioada va începe o campanie menită a ne convinge că Pandemia a fost învinsă şi nu oricum, ci graţie măsurilor luate de Guvern. M-am bazat în această profeţie pe tîlcurile a ceea ce s-a vrut a fi explicaţia preşedintelui pentru revenirea spectaculoasă a Pandemiei:

'Se ştie că în starea de urgenţă, când în vestul Europei, din păcate, am avut sute de mii de cazuri, zeci de mii de morţi, în România am avut epidemie, am avut decese, dar un număr foarte limitat. Autorităţile îşi făcuseră treaba, lucrurile au mers rezonabil de bine, spitalele, medicii, autorităţile s-au mobilizat. În ansamblu putem să spunem că la început lucrurile au mers foarte bine. Până acum câteva săptămâni pandemia a fost gestionată bine de Guvern, de autorităţi. Dar această situaţie, sigur, nu a convenit PSD-ului.

Guvernul şi-a făcut treaba, Preşedintele şi-a făcut treaba, autorităţile şi-au făcut treaba. Şi atunci PSD a căutat soluţii pentru PSD, nu pentru români. Din păcate, trebuie să recunoaştem, PSD controlează încă majorităţi în Parlamentul României, PSD împreună cu alţii cu care pactizează, de exemplu cu UDMR - să nu uităm recenta fază când PSD a încercat să treacă pe şest o iniţiativă a UDMR-ului, să dea autonomie aşa-zisei secuimi şi altele - şi atunci PSD a acţionat acolo unde are încă putere în Parlament. Au făcut harcea-parcea puţina legislaţie pe care am avut-o pentru a gestiona această pandemie. (...)

PSD începe să tragă de timp şi această lege, care putea să fie trecută urgent prin Parlament, să dea Guvernului instrumentul necesar cu care să lucreze, se dezbate timp de două săptămâni, două săptămâni în care pacienţii bolnavi pleacă acasă, în care nu este nimeni amendat, nu mai este nimeni carantinat. (...)

Dar de ce? De ce a făcut PSD acest gest de un cinism inimaginabil? Dragii mei, explicaţia este cutremurător de simplă. PSD, nemulţumit de reuşitele Guvernului PNL, a vrut să creeze o criză sanitară pentru a avea motiv să critice Guvernul. Încă o dată PSD intenţionat a creat o criză sanitară, pentru ca la sfârşit să vină şi să critice Guvernul pentru măsuri care nu au putut fi luate. (...)

Noi, eu, Guvernul, autorităţile responsabile suntem hotărâţi să gestionăm şi această criză, şi această nouă formă de criză.'

Pandemia a revenit nu din cauza guvernului, ci din cauza tărăgănării legii în Parlament. Pe perioada tărăgănării, 'pacienţii bolnavi pleacă acasă'. Aceştia au răspîndit boala în întreaga ţară. Evident, revenirea Pandemiei putea fi explicată mai subtil de către preşedinte. De ce n-a făcut-o? De ce a apelat la deja obosita denunţare a PSD, la singura ocupaţie în cei şase ani de mandat şi singura şi în cei patru care i-au mai rămas din al doilea? Răspunsul ni-l dă strădania Guvernului din aceste zile de a dovedi că Pandemia e pe cale să fie biruită. Dacă revenirea Pandemiei ar fi avut, în viziunea lui Klaus Iohannis, cauze obiective, ţinînd de puterea Virusului, ar fi fost greu lui Ludovic Orban să înceapă campania de înlocuirea a atmosferei de Apocalipse cu atmosfera de pregătire a Învierii. Neîndoielnic nimeni n-ar fi crezut că Pandemia a fost înfrîntă. Klaus Iohannis a pus revenirea Pandemiei pe seama efectelor provocate de tărăgănarea legii. Legea a trecut, Guvernul a avut în fine arma pentru a stăpîni procesul de infectare, şi dotat cu această armă, de care ticălosul PSD l-a lipsit în mod cinic, ba chiar şi criminal, Guvernul e pe cale să biruie balaurul Coronavirus.

Aşadar, Klaus Iohannis a pus pe seama PSD revenirea Pandemiei nu doar din comoditatea de a nu face un minim efort de gîndire, ci şi dintr-un calcul electoral elaborat cu Ludovic Orban. Nu ştim dacă preşedintele a avut ideea sau dacă nu cumva autor a fost Ludovic Orban. După hărnicia depusă de Klaus Iohannis ca chibiţ electoral al PNL, cred că Ludovic Orban i-a sugerat să spună delirantele vorbe despre responsabilitatea PSD. La ce ajută manevra cu acuzarea PSD?

Mai întîi la dobîndirea de către PNL a unui avantaj în bătălia electorală. Atmosfera apocaliptică o să dispară treptat-treptat, numărul de infectări se va micşora de la o zi la alta, presa miluită se va ocupa de relansarea vieţii, din spitale vor fi transmise reportaje despre vindecări miraculoase, dar mai ales vor fi tot mai multe intervenţii publice prin care români vor fi aplaudaţi pentru că poartă mască. PSD va fi acuzat c-a vrut un eşec al Guvernului în trînta cu Pandemia, în timp ce Guvernul va fi elogiat că a reuşite să contracareze manevra ticăloasă.

Pun pariu că la Cotroceni se cloceşte un Mesaj adresat Naţiunii în care să se proclame victoria Guvernului asupra Pandemiei.

Şi dacă Pandemia a fost înfrîntă se pot ţine şi alegeri locale!”