Ionuţ Badea o vrea pe Concordia Chiajna în play-off-ul Ligii I în sezonul următor

Antrenorul Ionuţ Badea a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă că îşi doreşte să ducă noua sa echipă, Concordia Chiajna, în play-off-ul Ligii I în sezonul următor. „E de mult aşteptat pentru mine momentul de întoarcere la propriu în iarbă. Experienţa la echipa naţională mi-a fost de mare ajutor, dar nu a fost o muncă de teren zi de zi, ci de birou. Provocarea Chiajna a venit la momentul oportun, pentru că şi ei doreau o schimbare iar eu doream să mă întorc în Liga I ca antrenor principal. E o situaţie specială din punct de vedere al clasamentului, dar probabil de aia am fost chemat. Nu e o situaţie uşoară în clasament, dar sunt convins că împreună cu jucătorii vom reuşi să ne clasăm pe un loc onorabil, apoi vom avea posibilitatea deschiderii unor noi obiective. Singurul lucru pe care îl iau în calcul e teama de necunoscut. Contractul este până la finalul anului competiţional din 2020. Am avut o discuţie cu conducerea, mie nu îmi place mediocritatea, Concordia, prin infrastructura şi bugetul din fiecare an, va dori să avem un obiectiv de accedere în play-off în sezonul următor”, a declarat Ionuţ Badea.

Tehnicianul speră să înceapă cu o victorie ca antrenor al echipei ilfovene: „Cu Timişoara e un meci important, atât în privinţa punctelor dar şi moral orice victorie ar da un imbold fantastic. Timişoara nu e într-o situaţie bună şi îşi vor vinde şi ei scump pielea, suint convins că vor pregăti bine această partidă. Suntem într-o realitate pe care o acceptăm şi vrem să facem ceva pentru a o depăşi. Am mai avut şi alte oferte şi urma să mai fie discuţii şi la vară, dar ce se întâmplă aici, ca infrastructură şi dorinţă m-au determinat să vin aici. Am mai lucrat cu jucători din lotul Chiajnei, ei sunt dornici să ofere mai mult, ca la orice schimbare. Mesajul meu este să dea 500 la sută la fiecare partidă, rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla.”

Antrenorul Ionuţ Badea a preluat conducerea tehnică a echipei Concordia Chiajna în locul lui Ion Moldovan.

În vârstă de 42 de ani, Ionuţ Badea a activat ultima dată la naţionala mare a României, unde a fost antrenor secund în mandatul lui Anghel Iordănescu şi în mandatul lui Christoph Daum.

El a mai pregătit FC Argeş, Internaţional Curtea de Argeş, Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj, FC Braşov şi Oţelul Galaţi.

Ion Moldovan, în vârstă de 63 de ani, antrena Concordia Chiajna din septembrie 2017.

Concordia Chiajna ocupă locul 5 în play-out-ul Ligii I, cu 19 puncte după şase etape, conform news.ro.