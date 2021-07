Ionuţ Moşteanu (USR-PLUS) îl avertizează pe Florin Cîțu: 'Este supus evaluării coaliţiei. Răspunde în faţa coaliţiei'

Cred că a fost o campanie care s-a concentrat pe logistică, nu o campanie de marketing. Campania de vaccinare trebuia să fie o campanie de marketing. Ori campania asta a fost dată la Armată, Armata a făcut logistică că ştie logistică, dar acum o să vedem, aşteptăm şi noi nişte analize. Dar din punct de vedere marketing şi comunicare a fost un eşec. Şi îmi asum asta ca un om care a lucrat o viaţă în marketing şi comunicare. N-a fost o campanie de marketing, au fost încercări răzleţe”, a declarat liderul grupului parlamentar al USR PLUS, din Camera Deputaţilor, în emisiunea OFF/ On The Record, realizată de jurnalista Sorina Matei la Aleph News.

. Cîţu are o datorie faţă de coaliţie şi răspunde în faţa coaliţiei. Acum, Cîţu este un pic ocupat cu campania internă. Cîţu va trebui să vină la coaliţie. USR PLUS are de partea lui voturile din Parlament.

„Nu se pune problema să ieşim de la guvernare acum. Noi ne-am asumat să aducem un suflu nou. USR PLUS are 17% din Parlament şi 33% din coaliţie. De abia a început bătălia de guvernare. Eu vreau să stăm minimum 4 ani la guvernare, o să avem o discuţie în partid. Vom trage nişte linii roşii: dacă nu faceţi asta, plecăm. Nu vreau să abandonăm acum. Nu se pune problema ca Florin Cîţu să-i dea afară pe Drulă, Ghinea, Năsui. Am avut discuţia asta când l-a dat afară pe Voiculescu.

Un premier care nu are susţinere în Parlament nu are putere. Noi avem voturile din Parlament.

„Am făcut un grup de lucru pe pensii. Trebuie să trăiem fiecare categorie de pensie specială. Da, ţinem cont de decizia 900 a CCR pe pensiile speciale. Nu este simplu, mai lucrăm câteva luni. Ne uităm şi la CCR: eu am o temere. Orice temere prin Parlament poate ajunge la CCR. CCR a juca politic de mai multe ori. Am o temere: dacă venim cu ceva, ne va împuşca în freză. În CCR este o majoritate care n-a judecat tot timpul pe Constituţie.

Aştept să văd ce schimbări vor fi la anul la CCR. Sper să avem un proiect bulletproof constituţional pe pensii speciale. În ultimii ani la CCR au fost mai multe decizii discutabile. La Interne, Apărare, Justiţie este o discuţie pe pensiile speciale. Pensiile trebuie plafonate, modul de calcul trebuie schimbat. Este o problemă: deficitul pe pensii va creşte. Presiunea pe sistemul de pensii va creşte de la an la an. Vom pune pe masa Parlamentului un proiect închegat de eliminare a pensiilor speciale. Trebuie să discutăm despre cum va arăta tot sistemul de pensii în viitor”.

„21 de ani am lucrat în privat. În 2015 am ajuns în Guvernul Cioloş dintr-o întâmplare. Am făcut marketing şi comunicare. Cam 14.000 – 15.000 de lei pe lună câştig. În mediul privat am câştigat şi mai bine. Am făcut pasul ăsta ca în România să rămână şi copiii mei. Aveam opţiuni afară, oricând în Vestul Europei. Bătălia pentru bani, de la un punct încolo nu duce la nimic bun. În Germania am fi avut venituri de 3 ori mai mari, dar noi aici vrem să rămânem”, a declarat Ionuţ Moşteanu, întrebat fiind de veniturile sale lunare.