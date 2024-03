IPJ neagă redactarea cu ajutorul maşinilor de scris şi existenţa problemelor în asigurarea consumabilelor

Conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) neagă informaţiile potrivit cărora lucrătorii instituţiei ar utiliza maşini de scris pentru tehnoredactare, aşa cum rezultă dintr-o postare în mediul online a sindicatului de poliţie SIDEPOL şi precizează că nu au existat probleme majore în asigurarea materialelor necesare pentru printarea unor documente utilizate de angajaţi în timpul serviciului, potrivit Agerpres.

Sindicatul Poliţiştilor-SIDEPOL Buzău a prezentat pe pagina de Facebook o maşină veche de tehnoredactare însoţită de un mesaj în care susţinea că la IPJ poliţiştii ar folosi astfel de echipamente în contextul în care ar exista probleme în asigurarea necesarului de materiale pentru printarea documentelor.

"IPJ Buzău a reactivat echipamentele 'moderne' de tehnoredactare din dotare. În perioada 15.12.2023-20.01.2024 lucrătorii din cadrul IPJ Buzău au printat pe unde au putut documentele uzuale pentru că s-a omis achiziţionarea materialelor necesare... Urmare a intervenţiei SIDEPOL, conducerea Serviciului Logistic, la îndemnul conducerii unităţii, a mai găsit câteva tonere. Minunea nu a durat mult... de circa 2 săptămâni lipsesc cu desăvârşire tonerele! Să mai întrebăm de distribuirea materialelor igienico-sanitare? Oare din vară să mai fi fost distribuit colegilor de pe la posturile de poliţie vreun săpun lichid?!", atrage atenţia sindicatul SIDEPOL prin intermediul postării respective.

Potrivit preşedintelui SIDEPOL, cazul nu este singular, la nivel naţional fiind centralizată la acest moment o situaţie a inspectoratelor care nu pot asigura materiale consumabile sau combustibil pentru activităţile zilnice.

"Este o situaţie care nu este doar la IPJ Buzău, ci în mai multe unităţi din ţară, nu doar în ceea ce priveşte consumabilele pentru imprimante, ci mai multe lucruri pe care ar trebui să le folosească poliţiştii şi să le primească de la instituţie. Vorbim aici de hârtie de scris, de partea de carburant, pentru că li s-a indicat să patruleze mai puţin cu autospecialele în contextul în care infracţionalitatea este într-o creştere exagerată... Acea maşină de scris este una care a fost utilizată până acum vreo 15-20 de ani de poliţiştii români, au fost scoase din uz şi depozitate la subunităţi, pentru că au primit calculatoare şi imprimante, dar se pare că în momentul de faţă este nevoie să le scoată de la naftalină, să le şteargă de praf şi să le utilizeze, pentru că IPJ Buzău, prin conducerea serviciului logistic, se pare că nu poate să asigure toate consumabilele necesare pentru a utiliza echipamentele din dotare", a declarat marţi pentru AGERPRES preşedintele SIDEPOL, Gabriel Gîrniţă.

Potrivit acestuia, nu este vorba despre o problemă de subfinanţare.

"Chiar ieri am avut o discuţie pe această temă, s-au cumpărat echipamente la preţul cel mai mic, imprimante dar ale căror consumabile ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Mai sunt şi alte judeţe, inclusiv pe partea asta de consumabile, inclusiv pe partea de carburant. Am centralizat o situaţia la nivel de ţară, din ce ne-au transmis liderii noştri, am mai identificat vreo patru judeţe cu astfel de probleme, avem probleme la Bucureşti, Vâlcea, Bacău", a spus Gabriel Gîrniţă.

În cadrul unei conferinţe de presă prilejuită de prezentarea raportului de activitate al IPJ pentru anul 2023, conducerea instituţiei a negat că poliţiştii ar folosi maşini de scris pentru redactarea documentelor.

"Maşina de scris nu este reală, nu folosim aşa ceva în momentul de faţă, nu s-a mai folosit de foarte mult timp. Nu este afectată capacitatea de lucru, capacitatea de listare şi utilizare a reţelei de calculatoare. Avem o reţea de calculatoare foarte bine pusă la punct, care are dotările necesare. Orice impediment a fost rezolvat, câteodată sunt nişte termene în care se aşteaptă livrarea unor produse, este normal, dar niciodată nu am avut colegi care să nu aibă unde să listeze. Poate câteodată achiziţionarea a durat un pic mai mult, dar nu că a durat săptămâni sau luni, este o vorba de o zi sau două. Maşinile sunt casate de foarte mulţi ani, nimeni în momentul de faţă nu mai foloseşte. În momentul de faţă se redactează foarte mult la calculator, sunt pagini întregi, încât nu ştiu cine îşi permite în momentul de faţă, chiar dacă ar mai vrea să folosească această maşină de scris... În anul 1997, când eu am intrat în sistem, se folosea maşina de scris electrică. (...) Nu sunt probleme de buget, s-a asigurat funcţionalitatea inspectoratului integral", a afirmat inspectorul-şef al IPJ Buzău, Octavian Constantin.

Reprezentanţii IPJ au mai transmis că nu au fost înregistrate solicitări de informări din partea membrilor de sindicat cu privire la probleme de ordin logistic ce ar necesita o remediere.